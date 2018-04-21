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كُتّاب وآراء
عشريني يقتل مطلقته وينتحر في بث مباشر على "فيسبوك"
قالت الشرطة الكمبودية إن شخصاً قتل مطلقته ثم قفز من أعلى جسر في عملية انتحار بثها مباشرة على فيسبوك، في أول واقعة من نوعها يبلغ عنها في هذا البلد.
وقتل را تشاي راث (21 عاما) طليقته في مدرسة ثم توجه إلى جسر "تسوباسا" في إقليم كاندال وقفز إلى نهر ميكونج. وقالت الشرطة إنه بث الانتحار فقط على فيسبوك.
وكالة "رويترز" نقلت عن كيت تشانتاريت المتحدث باسم الشرطة قوله "لم يحدث هذا من قبل أبدا. إنها القضية الأولى"، في إشارة إلى بث عملية الانتحار.
وأفادت الشرطة بإنها لم تعثر بعد على جثة الرجل، بينما قال متحدث باسم فيسبوك إن الشركة تشعر "بحزن عميق من هذه المأساة" وإنها أزالت الفيديو.
وأضاف في رسالة لـ"رويترز" بالبريد الإلكتروني "لا نسمح بالترويج للعنف أو الانتحار على فيسبوك وقمنا بحذف الفيديو".