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الرئيسية | خارج الحدود | ارتفاع أسعار النفط "مصطنع" وفق دونالد ترامب

ارتفاع أسعار النفط "مصطنع" وفق دونالد ترامب

ارتفاع أسعار النفط "مصطنع" وفق دونالد ترامب
هسبريس - متابعة
الأحد 22 أبريل 2018 - 04:20

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن ارتفاع أسعار النفط الحالي مصطنع في ظل كميات المعروضة المرتفعة.

وأضاف في تدوينة، نشرها على حسابه بموقع "تويتر"، أن "كميات قياسية من النفط في كل مكان، بما في ذلك السفن محملة بالكامل في البحار".

وتابع: "أسعار النفط مرتفعة بشكل مصطنع.. هذا أمر غير جيد وغير مقبول". ثم ذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" تبدو في الأفق مرة أخرى.

وتتداول أسعار النفط قرب 75 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 40 شهرًا، بينما بدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، وينتهي الاتفاق في دجنبر المقبل، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.

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