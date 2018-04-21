24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1306:4613:3117:0720:0821:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. صلاح يعادل رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي (5.00)

  2. الجنسية المغربية تحتل الرتبة الثامنة بين أفضل "الجنسيات العربية" (5.00)

  3. مزوار يحدد حاجيات المقاولات المغربية في المبادرة الحرة وإعادة الثقة (5.00)

  4. البارصا بطلا لكأس إسبانيا بخماسية ضد إشبيلية (5.00)

  5. المغرب يطمح إلى تسويق 200 منتج محلي في الأسواق العالمية (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان: نهدف إلى دخل قومي بتريليونَي دولار

أردوغان: نهدف إلى دخل قومي بتريليونَي دولار

أردوغان: نهدف إلى دخل قومي بتريليونَي دولار
هسبريس - الأناضول
السبت 21 أبريل 2018 - 23:54

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ هدف حكومته الوصول بالبلاد إلى دخل قومي بمستوى تريليونَي دولار، وتجارة خارجية بحجم تريليون دولار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أثناء اجتماع مجلس العلاقات الخارجية التركية، في أحد فنادق مدينة إسطنبول، حيث أضاف: "من أجل الوصول إلى هدفنا المرسوم، عام 2023، ينبغي مضاعفة حجم الاقتصاد إلى ضعفي الحجم الحالي".

وزاد أردوغان: "من أجل الوصول إلى هذا الهدف يجب على تركيا تجاوز عدة عوائق تقنية ونفسية"، وأشار إلى أنّ من يقيّمون الاقتصاد التركي يرون ضرورة تحييد العوائق الخارجية التي توضع أمام الاقتصاد، من جهة، وفتح آفاق جديدة في مجال التكنولوجيا ورأس المال، من جهة ثانية، وعلى رأسها الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الفائقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - majdi الأحد 22 أبريل 2018 - 00:34
وفقكم الله لما فيه خير ؤالله نسال ان يمن علينا للمجيء الى تركيا اوحثئ اسرائيل بالتاكيذ من اجال التعليم والصحة وضرؤرية الحياة الثئ لا وجوذ لها في احسن بلاذ يريذ فقظ كاس العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - Texas الأحد 22 أبريل 2018 - 00:46
العز الرجال ليباغيين لبلادهم التقدم ،كيتكلم بالأرقام، ،المدخول السنوي نحو ٢تريليون دولار، المغرب ١١٠ بليون دولار،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.