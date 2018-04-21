أردوغان: نهدف إلى دخل قومي بتريليونَي دولار

هسبريس - الأناضول

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ هدف حكومته الوصول بالبلاد إلى دخل قومي بمستوى تريليونَي دولار، وتجارة خارجية بحجم تريليون دولار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أثناء اجتماع مجلس العلاقات الخارجية التركية، في أحد فنادق مدينة إسطنبول، حيث أضاف: "من أجل الوصول إلى هدفنا المرسوم، عام 2023، ينبغي مضاعفة حجم الاقتصاد إلى ضعفي الحجم الحالي".

وزاد أردوغان: "من أجل الوصول إلى هذا الهدف يجب على تركيا تجاوز عدة عوائق تقنية ونفسية"، وأشار إلى أنّ من يقيّمون الاقتصاد التركي يرون ضرورة تحييد العوائق الخارجية التي توضع أمام الاقتصاد، من جهة، وفتح آفاق جديدة في مجال التكنولوجيا ورأس المال، من جهة ثانية، وعلى رأسها الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الفائقة.