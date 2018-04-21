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الرئيسية | خارج الحدود | خبراء السلاح الكيماوي يدخلون دوما السورية

خبراء السلاح الكيماوي يدخلون دوما السورية

خبراء السلاح الكيماوي يدخلون دوما السورية
هسبريس - د.ب.أ
السبت 21 أبريل 2018 - 19:42

دخل فريق خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، اليوم السبت، مدينة دوما بشرق العاصمة السورية دمشق .

وقال مصدر أمني سوري لوكالة الأنباء الألمانية أن أربع سيارات دفع رباعي دخلت دوما، ترافقها سيارات من الشرطة العسكرية الروسية.

وأضاف المصدر: "هذا أول دخول لفريق الخبراء إلى مدينة دوما بعد زيارتين من الفريق الأمني التابع للمنظمة الى المدينة".

يشار إلى أن فريق محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وصل الى العاصمة السورية دمشق يوم الجمعة الماضي، وكان من المقرر أن يزور مدينة دوما للتحقق من استخدام سلاح كيميائي بداية الاسبوع الماضي، ولكن تم تأجيل الزيارة عدة مرات.

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