24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:15
|06:47
|13:31
|17:07
|20:07
|21:27
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- غلاب يتراجع عن الترشح لرئاسة "برلمان الاستقلال"
- بوعرفة وبرلمان البام
- "عين بورجة": بوعشرين يستفيد من جميع الحقوق
- صلاح يعادل رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي
- مياه سد الوحدة تلفظ جثة غريق "لالة عايشة"
الجنسية المغربية تحتل الرتبة الثامنة بين أفضل "الجنسيات العربية" (5.00)
هكذا يقفز "موروكو 2026" على حواجز الفيفا و"الفيل الأبيض" (5.00)
هل أوصل الطرح الانفصالي جبهة البوليساريو إلى "الموت الإكلينيكي"؟ (5.00)
- "حمى الجنس" تصيب مجموعات نسائية مغربية على "فيسبوك" - (126)
- شرط "الفيفا" لتنظيم "مونديال 2026" يخرج مثليين إلى العلن - (115)
- المغرب يرفض تدخل وزير خارجية هولندا في قضية "حراك الريف" - (81)
- رصيف الصحافة: الجزائر تحمي بترولها من خسائر الحرب في الصحراء - (72)
- رصيف الصحافة: تمور إسرائيل تتسلل إلى موائد المغاربة في رمضان - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خبراء السلاح الكيماوي يدخلون دوما السورية
دخل فريق خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، اليوم السبت، مدينة دوما بشرق العاصمة السورية دمشق .
وقال مصدر أمني سوري لوكالة الأنباء الألمانية أن أربع سيارات دفع رباعي دخلت دوما، ترافقها سيارات من الشرطة العسكرية الروسية.
وأضاف المصدر: "هذا أول دخول لفريق الخبراء إلى مدينة دوما بعد زيارتين من الفريق الأمني التابع للمنظمة الى المدينة".
يشار إلى أن فريق محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وصل الى العاصمة السورية دمشق يوم الجمعة الماضي، وكان من المقرر أن يزور مدينة دوما للتحقق من استخدام سلاح كيميائي بداية الاسبوع الماضي، ولكن تم تأجيل الزيارة عدة مرات.