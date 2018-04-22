24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1306:4613:3117:0720:0821:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. صلاح يعادل رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي (5.00)

  2. الجنسية المغربية تحتل الرتبة الثامنة بين أفضل "الجنسيات العربية" (5.00)

  3. مزوار يحدد حاجيات المقاولات المغربية في المبادرة الحرة وإعادة الثقة (5.00)

  4. البارصا بطلا لكأس إسبانيا بخماسية ضد إشبيلية (5.00)

  5. المغرب يطمح إلى تسويق 200 منتج محلي في الأسواق العالمية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة تغيب "الشبهة الجنائية" في وفاة أفيتشي

الشرطة تغيب "الشبهة الجنائية" في وفاة أفيتشي

الشرطة تغيب "الشبهة الجنائية" في وفاة أفيتشي
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 22 أبريل 2018 - 03:45

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية أن الشرطة العمانية "لا تشتبه في وجود شبه جنائية" على صلة بوفاة منسق الموسيقى وأحد صناع موسيقى الـ"هاوس" أفيتشي.

وعثر على أفيتشي، الذي حمل اسم تيم بيرجلينج عند ولادته، ميتا في العاصمة العمانية مسقط، عن عمر ناهز 28 عاما.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن ناطق باسم الشرطة قوله: "لدينا كل المعلومات ونعلم ماذا حدث ولكن لن نفصح عنها لوسائل الإعلام".

وأضاف الناطق أنهم لا يبحثون عن مشتبه فيهم و" لا يشتبهون في أي جريمة".

وكان أفيتشي يشتهر بموسيقاه الناجحة مثل "ليفيلز" و "ويك مي أب"، وقد توقف عن السفر في جولات موسيقية منذ عام 2016 وعمل منتجا.

وسبق للمنسق الموسيقي التعاون مع مادونا وفرقة كولدبلاي وايكليف جون وروبي ويليامز، إلى جانب فنانين آخرين.

وقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين على إنستغرام: "لقد كان أعظم العجائب الموسيقية السويدية في الوقت الحالي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.