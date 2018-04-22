الشرطة تغيب "الشبهة الجنائية" في وفاة أفيتشي

هسبريس - د.ب.أ

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية أن الشرطة العمانية "لا تشتبه في وجود شبه جنائية" على صلة بوفاة منسق الموسيقى وأحد صناع موسيقى الـ"هاوس" أفيتشي.

وعثر على أفيتشي، الذي حمل اسم تيم بيرجلينج عند ولادته، ميتا في العاصمة العمانية مسقط، عن عمر ناهز 28 عاما.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن ناطق باسم الشرطة قوله: "لدينا كل المعلومات ونعلم ماذا حدث ولكن لن نفصح عنها لوسائل الإعلام".

وأضاف الناطق أنهم لا يبحثون عن مشتبه فيهم و" لا يشتبهون في أي جريمة".

وكان أفيتشي يشتهر بموسيقاه الناجحة مثل "ليفيلز" و "ويك مي أب"، وقد توقف عن السفر في جولات موسيقية منذ عام 2016 وعمل منتجا.

وسبق للمنسق الموسيقي التعاون مع مادونا وفرقة كولدبلاي وايكليف جون وروبي ويليامز، إلى جانب فنانين آخرين.

وقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين على إنستغرام: "لقد كان أعظم العجائب الموسيقية السويدية في الوقت الحالي".