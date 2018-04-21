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كُتّاب وآراء
طائرة "درون" تستنفر الأمن في العاصمة السعودية
أعلنت شرطة الرياض أن إحدى النقاط الأمنية رصدت "طائرة ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد"، من نوع "درون"، غير مصرح لها بالتحليق، في حي الخزامى بالعاصمة السعودية.
وأفادت الشرطة في بيان رسمي أن "رجال الأمن في النقطة الأمنية تعاملوا معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص"، مضيفة: "الجهات المختصة بدات بإجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة".
وكانت مقاطع مصورة، انتشرت اليوم السبت، قد قدمت ما قيل إنه "إطلاق نار" في حي الخزامى الذي يسكنه مسؤولون وأمراء، من بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.