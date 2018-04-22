الزغبي أول مسلم يحصل على وسام رفيع بالبرازيل

هسبريس من الرباط

حصل الدكتور محمد حسين الزغبي، وهو أحد الشخصيات المسلمة الفاعلة في المجتمع المدني بالبرازيل، على وسام شرف خاص من الخارجية البرازيلية. ويمنح هذا الوسام للشخصيات البرازيلية والمهمة والمؤسسات المدنية والعسكرية والاجتماعية التي قدمت خدمات جليلة للبرازيل.

ويعتبر محمد حسين الزغبي أول مسلم يحصل على هذا الوسام، باعتباره رئيسا للمركز الإسلامي العالمي للأغذية الحلال، وبالنظر إلى سيرته النظيفة.

وقال محمد الزغبي، وهو من أصل لبناني ازداد في البرازيل، في تصريح للصحافة البرازيلية، إن الوسام الذي حصل عليه هو فخر واعتزاز للجاليات المسلمة في البرازيل.

وأضاف: "نحن في اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل لا ندخر جهدا في خدمة وطننا البرازيل، وهذا التكريم هو ثمرة من ثمرات علاقتنا الجيدة مع الحكومة البرازيلية والشعب البرازيلي الطيب عموما. كما أنه دليل قاطع على مجهوداتنا، وعلى نظافة عملنا، وسيرنا على الطريق الصحيح خدمة لهذه الدولة العظيمة، التي لا تفرق بين أحد من أبنائها، بغض النظر عن دينهم أو جنسهم أو طائفتهم".

وتابع: "نحن كمسلمين نشهد، والله على ما نقول شهيد، أن لنا الحرية الكاملة في ممارسة شعائرنا الدينية؛ حيث إن دولتنا لا تفرق بين عربي أو برازيلي أو مسلم أو أجنبي إلا بالتقوى والعمل الطيب وخدمة الصالح العام، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، هكذا علمنا ديننا، مصداقا لقول الله تعالى: "يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم".

يُشار إلى أن هذا الوسام الشرفي يتم منحه وفق لجنة تحكيم خاصة مكونة من مجموعة من المسؤولين الحكوميين في الدولة البرازيلية، يقومون بدراسة دقيقة للمؤسسة أو الشخص الذي سيمنح له هذا الوسام، ثم تُعرض نتائج الدراسة على رئيس الدولة، ويتم قبولها وتوقيعها أو رفضها .