"داعش": هجوم كابول استهدف "المرتدين الشيعة"

هسبريس - متابعة

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مركزًا لتسجيل الناخبين في العاصمة الأفغانية كابول، صباح اليوم الأحد.

وراح ضحية الهجوم 31 قتيلًا وأكثر من 50 جريحًا، حسب بيان لوزارة الصحة العامة.

وقالت وكالة أسوشييتد برس إن الذراع الإعلامي للتنظيم تبنّى في بيان الهجوم وقال فيه إنه استهدف "المرتدّين الشيعة".