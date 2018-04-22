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الرئيسية | خارج الحدود | "داعش": هجوم كابول استهدف "المرتدين الشيعة"

"داعش": هجوم كابول استهدف "المرتدين الشيعة"

"داعش": هجوم كابول استهدف "المرتدين الشيعة"
هسبريس - متابعة
الأحد 22 أبريل 2018 - 13:45

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مركزًا لتسجيل الناخبين في العاصمة الأفغانية كابول، صباح اليوم الأحد.

وراح ضحية الهجوم 31 قتيلًا وأكثر من 50 جريحًا، حسب بيان لوزارة الصحة العامة.

وقالت وكالة أسوشييتد برس إن الذراع الإعلامي للتنظيم تبنّى في بيان الهجوم وقال فيه إنه استهدف "المرتدّين الشيعة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الوجدي الأحد 22 أبريل 2018 - 13:55
من خلال هته الاحداث يتضح جليا من يقف وراء داعش ، الله ياخد فيهم الحق ، يريدون تسويه الاسلام ووصله بالقتل والارهاب .
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2
2 - اسفي الأحد 22 أبريل 2018 - 14:03
ان ارا أن أمريكا وحلفائها لم يقدرو على هزيمة حركت طالبان اصبحو يفجرون امكن شيعية أو سنية لكي يزرعو لفتن كما فعلوا في العراق أو مناطق أخرى ولكن ارا ان الأفغان لن تجدي معهم هده الأفعال نتيجة فهم من انضحرة الاتحاد السوفيتي على اديهم كان دالك بمساعدة امريكا أم لأن انهزمت امريكا وحلفائها ولكين الان بمساعدة روسيا لطالبان.
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-4
3 - Choukri الأحد 22 أبريل 2018 - 14:04
هههههههههه
يقتلون باسم الإسلام و بإسم محمد في حين أن محمد و الإسلام حرمو قتل العزل و الأطفال و النساء و الشيوخ و الجرحى و المختبئين في دور العبادة.
و هلك الحرث و النخل.
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-1
4 - daka الأحد 22 أبريل 2018 - 14:15
حتى في الديانة المسيحية هناك عدة فرق كالكاتوليك والبروتستان وجيوفا والكرستيان ووووووووولكن لا قتل بينهم ولا عداوة وكلهم جنب إلى جنب في المحن. أما نحن المسلمون فحدث ولا حرج
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8
5 - هشام كولميمة الأحد 22 أبريل 2018 - 14:30
يقتلون باسم الاسلام و الجهاد...و يصرخون الله أكبر.ههههههه.هذا هو الكفر بعينه،و هؤلاء هم المرتدين. يجب إعادة قراءة الدين الإسلامي.
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