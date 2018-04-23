السعودية تفرض الترخيص لاستخدام طائرات "الدرون"

هسبريس - متابعة

شددت السلطات السعودية الأحد على ضرورة الحصول على "إذن" مسبق قبل استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد "الدرون" من الطيران في سماء المملكة .

جاء ذلك بعد يوم واحد فقط من قيام شرطة الرياض بإطلاق الرصاص على إحدي الطائرات وإسقاطها.

وأعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، الأحد، أن تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد "الدرون" في مراحله النهائية، داعيا " هواة استخدام هذا النوع من الطائرات إلى الحصول على التصريح اللازم الذي يخولهم استخدامه للأغراض المخصصة له في المواقع المسموح بها، وذلك من شرطة الحي الذي يقيمون فيه".

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) عن التركي قوله إن "هذا الإجراء سيكون مؤقتًا لحين صدور التنظيم".

وكانت شرطة منطقة الرياض، أوضحت تفاصيل تحليق طائرة ترفيهية صغيرة من نوع "درون" بحي الخزامى، مؤكدةً أنه عند الساعة الخامسة و19 دقيقة من مساء أمس، لاحظت إحدى نقاط الفرز الأمني بحي الخزامى بمدينة الرياض، تحليق طائرة لا سلكية ترفيهية صغيرة، ذات تحكم عن بعد من نوع (درون)، ولم يكن مصرحًا بتحليقها؛ ما اقتضي تعامل رجال الأمن في النقطة الأمنية معها وفق ما لديهم من أوامر.

وفتحت الرياض تحقيقاً في الحادثة التي تصدرت المشهد السعودي في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج المملكة بعد أن تعددت روايات تفسير ما جرى بالضبط في الحي.