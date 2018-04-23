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الرئيسية | خارج الحدود | سابقة في السعودية .. حفلان للأوبرا بالرياض

سابقة في السعودية .. حفلان للأوبرا بالرياض

سابقة في السعودية .. حفلان للأوبرا بالرياض
هسبريس - متابعة
الاثنين 23 أبريل 2018 - 04:51

أعلنت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، أن "السعودية ستستضيف لأول مرة في تاريخها، حفلين متتاليين لدار الأوبرا المصرية، في مركز الملك فهد الثقافي بـ(العاصمة) الرياض، الأربعاء والخميس المقبلين".

وقالت "عبد الدايم"، إن "تعزيز التواصل الثقافي بين مصر والسعودية صمام أمان للهوية العربية"، مشيرة إلى "قدرة القوة الناعمة في مواجهة الأفكار الظلامية، ما يؤدي إلى الأمن الفكري، وينعكس إيجابًا على البلدين"، وفق المصدر ذاته.

ويشمل البرناج الفني في الزيارة الأولى للأوبرا المصرية، للمملكة؛ "أغاني نخبة من عيون الطرب التي شكلت جزءًا من الوجدان الفني للشعوب العربية، وأبدعها كبار الملحنين والشعراء يؤديها نجوم الأوبرا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي".

وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها إقامة دور سينما وحفلات غنائية، والسماح للنساء بقيادة السيارات (اعتبارًا من يونيو المقبل)، ودخولهن ملاعب كرة القدم.

والأوبرا من أبرز المنصات الثقافية والفنية بمصر، وتم افتتاحها عام 1988م.

وخلال زيارته الأخيرة لمصر في مارس الماضي، قام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بحضور عرض مسرحي بدار الأوبرا بالقاهرة.

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