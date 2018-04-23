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الرئيسية | خارج الحدود | بلدية فيينا تحظر المشروبات الكحولية بالأماكن العامة

بلدية فيينا تحظر المشروبات الكحولية بالأماكن العامة

بلدية فيينا تحظر المشروبات الكحولية بالأماكن العامة
هسبريس - متابعة
الاثنين 23 أبريل 2018 - 01:56

قررت بلدية العاصمة النمساوية فيينا، الأحد، فرض حظر على تناول المشروبات الكحولية في الأماكن العامة وسط المدينة.

وقال رئيس بلدية العاصمة النمساوية "مايكل لودفيج" إن استهلاك المشروبات الكحولية يتسبب باضطرابات متكررة في الأماكن العامة.

ووصف لودفيج في تصريح صحفي، خطوة حظر استهلاك الكحول في الأماكن العامة بـ "الضرورية من أجل رفع مستوى جودة الحياة".

ولفت أن قرار الحظر سوف يشمل محطة قطارات "براتيرسترن" والمناطق المحيطة بها وسط المدينة، وأن القرار سوف يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.

وأشار لودفيج أن الأشخاص الذين لا يمتثلون للحظر سوف يواجهون غرامات تتراوح من 70 إلى 700 يورو.

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