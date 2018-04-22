قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل مطعم أمريكي

هسبريس - متابعة

أكدت شرطة مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأمريكية مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء حادث إطلاق نار.

وبحسب المصدر عينه، فإن حادث إطلاق النار وقع فجر اليوم الأحد داخل مطعم قرب المدينة.

وذكرت الشرطة أن الحادث حصل في ضاحية أنتيوخ جنوب شرق ناشفيل، مضيفة أن البحث جار عن المشتبه فيه.