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كُتّاب وآراء
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قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل مطعم أمريكي
الأحد 22 أبريل 2018 - 12:31
أكدت شرطة مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأمريكية مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء حادث إطلاق نار.
وبحسب المصدر عينه، فإن حادث إطلاق النار وقع فجر اليوم الأحد داخل مطعم قرب المدينة.
وذكرت الشرطة أن الحادث حصل في ضاحية أنتيوخ جنوب شرق ناشفيل، مضيفة أن البحث جار عن المشتبه فيه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - mehdi الأحد 22 أبريل 2018 - 12:59
تكلمت الجملة
وذكرت الشرطة أن الحادث حصل في ضاحية أنتيوخ جنوب شرق ناشفيل، مضيفة أن البحث جار عن المشتبه فيه للتأكد اذا كان ارهابي مسلم ام هو فقط مريض نفسي يحتاج للعلاج
وذكرت الشرطة أن الحادث حصل في ضاحية أنتيوخ جنوب شرق ناشفيل، مضيفة أن البحث جار عن المشتبه فيه للتأكد اذا كان ارهابي مسلم ام هو فقط مريض نفسي يحتاج للعلاج
2 - stitou hamou الأحد 22 أبريل 2018 - 13:04
Ça arrive dans tous les pays du monde !!
On signifie comme quoi les usa ne peuvent organiser la coupe du monde !!
On signifie comme quoi les usa ne peuvent organiser la coupe du monde !!
3 - marokk الأحد 22 أبريل 2018 - 13:17
أمريكا بلد غير آمن وهذا يشكل خطر على حياة الجماهير إذا ما قررت الفيفا منحها تنظيم المونديال. المغرب بلد أمن إلا في بعض الأوقات حيث الكريساج بالسيوف وتلك المناطق لا يصلها الجمهور.
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