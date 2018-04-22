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كُتّاب وآراء
فرنسا تخلي جزيرة تاريخية خشية استهداف الشرطة
أخلت قوات الأمن الفرنسية جزيرة مونت سانت ميشيل (شمال)، التي تستقطب أكثر من 3 ملايين سائح سنوياً، بعدما وجه رجل تهديدا للشرطة.
وقال والي إقليم المانش الذي تتبع له الجزيرة، جان مارك سابات، للصحفيين، إن شخصًا قام بتهديد رجال الأمن بعد أن دخل الجزيرة التاريخية خلال ساعات الصباح.
وأضاف أن قوات الأمن شنت عملية للبحث عن الشخص المشبوه وأخلت الجزيرة من السياح بمساعدة طائرات الهليكوبتر.
من جهته، قال عمدة الجزيرة إيف غالتون، إن المشتبه قال "سأقتل رجال الشرطة".
وأضاف: "قررنا إخلاء الجزيرة بالكامل تحسبًا لأي هجوم إرهابي محتمل".
ووفقاً لتقارير الصحف المحلية، فإن قوات الأمن فتشت القوارب التي تنقل السياح إلى الجزيرة، وتم إجلاء السياح من المنطقة.
ويعيش في الجزيرة التي تجذب أكبر عدد من الزوار بعد برج ايفل في العاصمة باريس 50 شخصًا.
وأدرجت اليونسكو جزيرة مونت سان ميشيل التي تحتوي على مبانٍ تاريخية ودينية قديمة على قائمة التراث العالمي عام 1979.