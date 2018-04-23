قنصلية المملكة بمونتريال تحدث مصلحة للتوثيق

هسبريس من كندا‎

أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمونتريال أنها استحدثت، ابتداء من يوم 23 أبريل الجاري بمقر القنصلية، مصلحة للتوثيق بالقنصلية من أجل توثيق كل الوثائق الإدارية، في إطار تطوير خدماتها القنصلية واستجابة لانتظارات مرتفقيها من أبناء الجالية المغربية المقيمة بكندا.

المبادرة تهم، حسب بلاغ تتوفر هسبريس على نسخة منه، توثيق الوكالات العدلية المتعلقة بالمعاملات العقارية والزواج الإسلامي، وكذلك منح الإشهاد الملحق لتصحيح الزواج المدني المبرم أمام السلطات الكندية وشهادة اعتناق الإسلام.

وتؤكد القنصلية، في بلاغها، أنه على كل الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات مراجعة الموقع الإلكتروني للقنصلية من أجل الإطلاع على الوثائق المطلوبة والإجراءات المتبعة للاستفادة من هذه الخدمة.

حبيبة الزموري، القنصل العام للمملكة المغربية بمونتريال، عبّرت، في اتصال مع هسبريس، عن سعادتها باستحداث هذه المصلحة التي جاءت استجابة لطلبات عدد كبير من أبناء الجالية المغربية.

وأشارت الزموري إلى أنه مع توفر المصلحة سالفة الذكر ووجود عدل بالقنصلية سيسمح بالإشهاد على عدد من الوثائق كالوكالات ووثائق الزواج الإسلامي وغيرها من الشهادات التي غالبا ما يحتاجها المغاربة المقيمون بكندا.