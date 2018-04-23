24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4413:3117:0720:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. تقرير أمريكي رسمي ينتقد إفلات مسؤولين مغاربة من العقاب (5.00)

  2. قضية الصحراء والجدار الدفاعي .. مكاسب أمنية وإشكالات حدودية (5.00)

  3. سيبي ينتقد منظمي "جائِزة الحسن الثاني" للتنس (5.00)

  4. طالبة مغربية تنافس على جائزة علمية في النرويج (5.00)

  5. أسلوب مقاومة جديد .. طائرات ورقية فلسطينية تحرق أرض إسرائيل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | قنصلية المملكة بمونتريال تحدث مصلحة للتوثيق

قنصلية المملكة بمونتريال تحدث مصلحة للتوثيق

قنصلية المملكة بمونتريال تحدث مصلحة للتوثيق
هسبريس من كندا‎
الاثنين 23 أبريل 2018 - 00:08

أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمونتريال أنها استحدثت، ابتداء من يوم 23 أبريل الجاري بمقر القنصلية، مصلحة للتوثيق بالقنصلية من أجل توثيق كل الوثائق الإدارية، في إطار تطوير خدماتها القنصلية واستجابة لانتظارات مرتفقيها من أبناء الجالية المغربية المقيمة بكندا.

المبادرة تهم، حسب بلاغ تتوفر هسبريس على نسخة منه، توثيق الوكالات العدلية المتعلقة بالمعاملات العقارية والزواج الإسلامي، وكذلك منح الإشهاد الملحق لتصحيح الزواج المدني المبرم أمام السلطات الكندية وشهادة اعتناق الإسلام.

وتؤكد القنصلية، في بلاغها، أنه على كل الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات مراجعة الموقع الإلكتروني للقنصلية من أجل الإطلاع على الوثائق المطلوبة والإجراءات المتبعة للاستفادة من هذه الخدمة.

حبيبة الزموري، القنصل العام للمملكة المغربية بمونتريال، عبّرت، في اتصال مع هسبريس، عن سعادتها باستحداث هذه المصلحة التي جاءت استجابة لطلبات عدد كبير من أبناء الجالية المغربية.

وأشارت الزموري إلى أنه مع توفر المصلحة سالفة الذكر ووجود عدل بالقنصلية سيسمح بالإشهاد على عدد من الوثائق كالوكالات ووثائق الزواج الإسلامي وغيرها من الشهادات التي غالبا ما يحتاجها المغاربة المقيمون بكندا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.