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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تمنع الحجاج من زيارة "غار حراء" بمكة

السعودية تمنع الحجاج من زيارة "غار حراء" بمكة

السعودية تمنع الحجاج من زيارة "غار حراء" بمكة
هسبريس - متابعة
الأحد 22 أبريل 2018 - 14:50

حظرت السلطات السعودية على شركات الحج والعمرة تسيير رحلات إلى جبل النور الذي يقع فيه غار حراء بمكة المكرمة.

وقال وكيل وزارة الحج السعودية عبد العزيز الوزان إن قرار الحظر يعود لـ"ارتكاب بعض الأشخاص مخالفات شرعية بالإضافة لخطورة المكان على سلامة المعتمرين".

وفي تبرير الوزارة للمنع أضاف الوزان: "جبل النور من الأماكن المرتفعة وهناك مخاطر محتملة من الصعود وربما يزيد الإعياء ونقص الأكسجين من احتمالية السقوط" بحسب صحيفة عكاظ.

وحذرت الوزارة من اتخاذ عقوبات بحق الشركات والمؤسسات التي تنقل المعتمرين في حال رصد مخالفة للقرار بمنع تسيير الرحلات للمنطقة.

يشار إلى أن جبل النور يرتفع مسافة تزيد على 650 مترا وهو مهبط الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عيه في غار حراء الآيات الأولى من القرآن الكريم.

ويحرص غالبية المعتمرين على زيارة الموقع خلال رحلتهم إلى البقاع المقدسة في مكة لما له من مكانة لدى المسلمين باعتباره منطلق البعثة النبوية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - الواقعي الأحد 22 أبريل 2018 - 15:04
كبف مخالفات شرعية و من قرر انها مخالفات شرعية.هل فقهاء السعودية هم مرجع هذه الامة ؟هل الكل يعترف بهم؟ لا اعتقد.اذا كان هناك من تفسير فهو ان السلطات السعودية تحتكر المقدسات و تعتبرها ماثر خاصة بالدولة و ليست مقدسات خاصة بكل المسلمين .يجب تدويل الاشراف على المقدسات الاسلامية
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63
2 - seddam الأحد 22 أبريل 2018 - 15:07
عذر أكبر من الزلة،ال سلول يتخدون قرارات غبية و غير محسوبة بتبريرات واهية،و لهذا مجموعة من الناس يطالبون آل سلول برفع أيديهم عن تسيير الأماكن المقدسة و وضعها تحت إشراف لجن من الدول الإسلامية.
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48
3 - اسفي الأحد 22 أبريل 2018 - 15:09
ان ألاماكن المقدسة ملك لي ألامة الإسلامية وليست في ملك أحد.
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64
4 - yamlikha الأحد 22 أبريل 2018 - 15:09
التغيير الذي تحاول السعودية اظفاءه على الدين من خلال استغلال ما تكلكه من مقدسات اسلامية على اراضيها، هذه المقدسات التي هي في الحقيقة حق لكل مسلم ولابد من وصاية كل الدول الاسلامية عليها، وليس فقط لانه في ترض سعودية تستغله كما تشاء اهواء حاكميها و ولات عهدهم، هذا التغيير سيكون له الاثر البليغ على الأمة الاسلامية على المدى البعيد ذلك اننا اليوم نعيش لحظات التغيير الأولى
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41
5 - مغربي الأحد 22 أبريل 2018 - 15:11
كان الاجدى ان يكون المنع بشروط مثل السن الى غير دالك وليس المنع الكلي والا سوف يمنع في القريب ال وم وووو........رحمتك وسعت كل شئ
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31
6 - سني لا وهابي! الأحد 22 أبريل 2018 - 15:11
"مخالفات شرعية" !؟ ما كاينش شي مخالفة شرعية قد استيلاءكم على بيت الله الحرام يا هيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف!!
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40
7 - باحث عن الحقيقة الأحد 22 أبريل 2018 - 15:11
خطورة نقص الاوكسيجين وارتفاع الجبل لم يظهرا سوى اليوم واما الحجاج الذين سيقوا الى زيارة هذا الموقع الديني المهم فقد كانوا يصعدونه بالمصعد الالكتروني
ماهذا الهراء وماهذا اللغو ، ينبغي على القييمين في المملكة ان يعلموا ان هذه الاماكن المقدسة هي ملك لعموم المسلمين في كل العالم وليس تواجدها في ارض المملكة يعطي الحق لاولي الامر بحرمان غيرهم من الوقوف على هذه الزيارات. المسلمون يملكون حق التحرك والزيارة لمقدساتهم ويكفي القيمين ما تدره عليهم هذه المناسبة من بلايين الاموال. يجب على وزارات الاوقاف والشؤون الدينية في كل البلدان العربية ان تتحرك لتمكين مواطنيها من هذه الزيارات دون تعقيد
اعوذ بالله : ومن أظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه
وهذه بقعة مطهرة يذكر فيها الحجيج والمعتمرون الله عز وجل ويصلون على النبي فلماذا هذا الظلم
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49
8 - ميمون الأحد 22 أبريل 2018 - 15:16
وإن كان زيارة الغار ليس من الشعائر، اﻻ ان القرار ليس مقنع!
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26
9 - عبد الحكيم الأحد 22 أبريل 2018 - 15:19
العقلية الخرافية و التعلق بالاماكن و الاشياء،لن تبارح المتاسلمين حتى لو دخلوا الى الجنة،سيجدون هناك شجرة يتبركون بها.
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-13
10 - رشيد الأحد 22 أبريل 2018 - 15:22
عاد بان ليهم باللي ممكن يشكل خطر على صحة و سلامة الحجاج و المعتمرين ؟
و رغبتهم في نقل قبر الرسول من مكانه حتى هي من أجل سلامة الحجاج ؟؟
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15
11 - متتبع مغربي الأحد 22 أبريل 2018 - 15:22
السؤال المحير لماذا لم يتم منع زيارة غار حراء خلال السنوات والعقود الفارطة،منذ البعثة الى هذا العام اظن ان السعودية اختلط عليها الحابل بالنابل، واصبحت تتلقى تعليمات سياسية لادراجها فيما هو ديني، وبالتالي اصبحت تنقص شيءا فشيءا من تحركات الحجاج، وقد تتلقى في يوم من الايام تعليمات امريكية باغلاق مكة في وجه الحجاج، لاحول ولاقوة الا بالله، أوصلت التبعية بالعرب الى هذا الحد؟؟؟
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25
12 - atbir الأحد 22 أبريل 2018 - 15:25
هذه الكائنات التي تعتبر نفسها راعية للأماكن المقدسة، لا تدخر جهدا لتحريف الدين ولتشويه مبادئه. والتيار الوهابي دليل على أن السعودية تغذي عقليات متحجرة ومتخلفة. وقد تسمح هذه العقليات بمنع الحج، إلا على من يقاسمها التعصب والتخلف والجهل والنفاق.
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19
13 - البداية.. خطوة !! الأحد 22 أبريل 2018 - 15:31
تدريجيا ..و مع الوقت سيتم تفصيل شعائر الحج حسب المقاس.. و ربما مستقبلا ستتحول إلى إختصاص هيئة السياحة و الترفيه.. فقط لضمان إستمرار تدفق الأموال على الجهات المعنية..
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18
14 - هاشمي الأحد 22 أبريل 2018 - 15:32
من حق كل دولة أن تتحكم في كل ما يوجد في أراضيها حتى سفاراتها بدول أخرى تعتبر أراضيها
وبما أن الأمر يرتبط بالسلامة فلا مانع
كما أن وكالات الأسفار لا تؤدي مهامها على أحسن وجه .
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-19
15 - لاحول ولا قوة الا بالله الأحد 22 أبريل 2018 - 15:33
اتسائل ان كانو يدرسون الأسباب و الاعذار المختلقة التي يقررونها .لاني اظنوهم يستهزؤن منا ان كان الجواب ايجابي.
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8
16 - حديدان الأحد 22 أبريل 2018 - 15:34
اعرف ان تعليقي لن يعجب الكثيرين ولكن هذا رأيي، لا احبد سياسة آل سعود ولا الوهابيين، لكن الاماكن المقدسة موجودة في اراضي السعودية ولن يحق لغيرهم ادارتها.
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-23
17 - Saad الأحد 22 أبريل 2018 - 15:40
بناقص!!

ماذا استفادت الامة منه ومن الطواف حول ورمي الحجر على الحجر? لاشيء سوى التخلف والجهل والظلمات والسعودية هي المستفيد الاكبر من التجارة بالخرافة, خزينة الدولة تكدس فيها الملايير و الامة الاسلامية يغلب عليها الفقر والجهل والمجاعات والحروب والاوبئة.

الغبي هو الذي يكرر نفس الشيء وبنفس الطريقة مرارا وتكرارا وينتظر نتيجة مخالفة لسابقاتها.
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-11
18 - المحلل الأحد 22 أبريل 2018 - 15:42
المقدسات الإسلامية و الأموال المقدسات الدينية ملك للمسلمين و ليس لحكام بنو وهبان أموال المسلمين لغير المسلمين.... الله ليس بغافل عما يعمل ظالمون.
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10
19 - متتبع الأحد 22 أبريل 2018 - 15:43
الركن الاسلامي الوحيد الذي لا يدافع عليه احد هو الزكاة المسكينة
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17
20 - ايت لحسن مصطفى الأحد 22 أبريل 2018 - 15:44
إذا كان هدا القرار يتعلق بسلامة الحجاج فلابئس بذالك. وإن كان يتعلق بسياسة المسؤولين السعودين أو سياسية أصدقائهم فأنثم تعرفون ...........
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2
21 - عبدو الأحد 22 أبريل 2018 - 15:55
اعتقد ان كل ما سمعته وقرأته عن مساعي حكام السعودية فيما يخص الحج والعمرة ،مع العلم وللأمانة كنت أكذب كل ما قيل حول الموضوع،الآن يتاكد لي ان هؤلاء الحكام ماضون في سياستهم الشيطانية.ولكن عليهم ان يعرفوا ان الله شديد الانتقام .
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5
22 - Amazigh الأحد 22 أبريل 2018 - 15:56
السلام عليكم
لا أعتقد أن الأماكن المقدسة ملك للمسلمين! والدليل أن الله وضعها تحت سلطة آل سعود بالنسبة للحج وتحت سلطة إسرائيل بالنسبة للقدس!
على الشركات احترام قوانين المملكة العربية السعودية.
أنا شخصيا لا أحب من يخالف القانون ومن يتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
كما أتمنى من الله أن يجمع شملنا وكلمتنا وأن يرد بنا ردا جميلا وأن يهدينا لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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-5
23 - ع إمارتي الأحد 22 أبريل 2018 - 15:56
السلام عليكم للموضوع المذكور هناك من يتبرك ومن يضع التمائم وغيرها المعلق رقم واحد لم تصدر فتوا في بالموضوع وبدون التجني علي السعوديه بجهل منك هم ادرا بامور الشعائر
انما الحج عرفه وغيره مكملات اما الزيارات لغار حراء وغار ثور وجبل احد وغيره في اوقات اخرى افضل وجزاهم الله كل خير محاصير من اليمن واذناب ايران وعليها أن تأمن للحجاج والمعتمرين وغيرهم ندعوا الله لهم التوفيق والتيسير ونحن كمسلمين حب لاخيك كما تحب بنفسك رحم الله امراء قال كلمة حق والسلام
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4
24 - وا إسلاماه.! الأحد 22 أبريل 2018 - 15:57
غريب أمركم يا حكام آل سعود!!!
أفصحوا عن خططكم الذميمة...
ما شاء الله، بعد كل هذه السنوات فقط اليوم ترون في زيارة مهبط الوحي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خطرا على سلامة الحجاج؟؟؟؟؟
و الله غريب أمركم يا حكام آل سعود.!!
إلعبوا غيرها فأمركم باث مكشوفا للناظر و لو من بعيد!.
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1
25 - yossef الأحد 22 أبريل 2018 - 16:00
الا تستحيي يا من تصف الحج بالخرافة من الله ام انك لا تؤمن بالله الذي خلقك فسواك وتتجرؤ عليه ويحلم عليك سبحانه
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1
26 - الى 25 الأحد 22 أبريل 2018 - 16:18
نعم لا استحي من قول الحقيقة
هناك ملايير البشر تؤمن بالله ولا تؤمن بما جاء به محمد وانا منهم, وحتى في عصر محمد العديد كفروا به.
الله ليس حكرا على المسلمين
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