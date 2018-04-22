السعودية تمنع الحجاج من زيارة "غار حراء" بمكة

هسبريس - متابعة

حظرت السلطات السعودية على شركات الحج والعمرة تسيير رحلات إلى جبل النور الذي يقع فيه غار حراء بمكة المكرمة.

وقال وكيل وزارة الحج السعودية عبد العزيز الوزان إن قرار الحظر يعود لـ"ارتكاب بعض الأشخاص مخالفات شرعية بالإضافة لخطورة المكان على سلامة المعتمرين".

وفي تبرير الوزارة للمنع أضاف الوزان: "جبل النور من الأماكن المرتفعة وهناك مخاطر محتملة من الصعود وربما يزيد الإعياء ونقص الأكسجين من احتمالية السقوط" بحسب صحيفة عكاظ.

وحذرت الوزارة من اتخاذ عقوبات بحق الشركات والمؤسسات التي تنقل المعتمرين في حال رصد مخالفة للقرار بمنع تسيير الرحلات للمنطقة.

يشار إلى أن جبل النور يرتفع مسافة تزيد على 650 مترا وهو مهبط الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عيه في غار حراء الآيات الأولى من القرآن الكريم.

ويحرص غالبية المعتمرين على زيارة الموقع خلال رحلتهم إلى البقاع المقدسة في مكة لما له من مكانة لدى المسلمين باعتباره منطلق البعثة النبوية.