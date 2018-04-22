24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:13
|06:46
|13:31
|17:07
|20:08
|21:28
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ارتفاع أسعار النفط "مصطنع" وفق دونالد ترامب
- "حماية المستهلك": استقرار الأسعار في رمضان "أسطوانة مشروخة"
- العباري يدرب طلبة على إنقاذ الحياة بجامعة تطوان
- بريطانيا تعلن شفاء أسوأ حالة لمرض السيلان
- تركيا تسعى إلى دخل قومي بتريليونَي دولار
الجنسية المغربية تحتل الرتبة الثامنة بين أفضل "الجنسيات العربية" (5.00)
تقرير أمريكي رسمي ينتقد إفلات مسؤولين مغاربة من العقاب (5.00)
قضية الصحراء والجدار الدفاعي .. مكاسب أمنية وإشكالات حدودية (5.00)
- رصيف الصحافة: تمور إسرائيل تتسلل إلى موائد المغاربة في رمضان - (90)
- تقرير أمريكي رسمي ينتقد إفلات مسؤولين مغاربة من العقاب - (75)
- الجنسية المغربية تحتل الرتبة الثامنة بين أفضل "الجنسيات العربية" - (70)
- شركة بريطانية تكتشف مخزونا للغاز في القنيطرة - (56)
- قضية الصحراء والجدار الدفاعي .. مكاسب أمنية وإشكالات حدودية - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السعودية تمنع الحجاج من زيارة "غار حراء" بمكة
حظرت السلطات السعودية على شركات الحج والعمرة تسيير رحلات إلى جبل النور الذي يقع فيه غار حراء بمكة المكرمة.
وقال وكيل وزارة الحج السعودية عبد العزيز الوزان إن قرار الحظر يعود لـ"ارتكاب بعض الأشخاص مخالفات شرعية بالإضافة لخطورة المكان على سلامة المعتمرين".
وفي تبرير الوزارة للمنع أضاف الوزان: "جبل النور من الأماكن المرتفعة وهناك مخاطر محتملة من الصعود وربما يزيد الإعياء ونقص الأكسجين من احتمالية السقوط" بحسب صحيفة عكاظ.
وحذرت الوزارة من اتخاذ عقوبات بحق الشركات والمؤسسات التي تنقل المعتمرين في حال رصد مخالفة للقرار بمنع تسيير الرحلات للمنطقة.
يشار إلى أن جبل النور يرتفع مسافة تزيد على 650 مترا وهو مهبط الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عيه في غار حراء الآيات الأولى من القرآن الكريم.
ويحرص غالبية المعتمرين على زيارة الموقع خلال رحلتهم إلى البقاع المقدسة في مكة لما له من مكانة لدى المسلمين باعتباره منطلق البعثة النبوية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
ماهذا الهراء وماهذا اللغو ، ينبغي على القييمين في المملكة ان يعلموا ان هذه الاماكن المقدسة هي ملك لعموم المسلمين في كل العالم وليس تواجدها في ارض المملكة يعطي الحق لاولي الامر بحرمان غيرهم من الوقوف على هذه الزيارات. المسلمون يملكون حق التحرك والزيارة لمقدساتهم ويكفي القيمين ما تدره عليهم هذه المناسبة من بلايين الاموال. يجب على وزارات الاوقاف والشؤون الدينية في كل البلدان العربية ان تتحرك لتمكين مواطنيها من هذه الزيارات دون تعقيد
اعوذ بالله : ومن أظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه
وهذه بقعة مطهرة يذكر فيها الحجيج والمعتمرون الله عز وجل ويصلون على النبي فلماذا هذا الظلم
و رغبتهم في نقل قبر الرسول من مكانه حتى هي من أجل سلامة الحجاج ؟؟
وبما أن الأمر يرتبط بالسلامة فلا مانع
كما أن وكالات الأسفار لا تؤدي مهامها على أحسن وجه .
ماذا استفادت الامة منه ومن الطواف حول ورمي الحجر على الحجر? لاشيء سوى التخلف والجهل والظلمات والسعودية هي المستفيد الاكبر من التجارة بالخرافة, خزينة الدولة تكدس فيها الملايير و الامة الاسلامية يغلب عليها الفقر والجهل والمجاعات والحروب والاوبئة.
الغبي هو الذي يكرر نفس الشيء وبنفس الطريقة مرارا وتكرارا وينتظر نتيجة مخالفة لسابقاتها.
لا أعتقد أن الأماكن المقدسة ملك للمسلمين! والدليل أن الله وضعها تحت سلطة آل سعود بالنسبة للحج وتحت سلطة إسرائيل بالنسبة للقدس!
على الشركات احترام قوانين المملكة العربية السعودية.
أنا شخصيا لا أحب من يخالف القانون ومن يتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
كما أتمنى من الله أن يجمع شملنا وكلمتنا وأن يرد بنا ردا جميلا وأن يهدينا لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه.
انما الحج عرفه وغيره مكملات اما الزيارات لغار حراء وغار ثور وجبل احد وغيره في اوقات اخرى افضل وجزاهم الله كل خير محاصير من اليمن واذناب ايران وعليها أن تأمن للحجاج والمعتمرين وغيرهم ندعوا الله لهم التوفيق والتيسير ونحن كمسلمين حب لاخيك كما تحب بنفسك رحم الله امراء قال كلمة حق والسلام
أفصحوا عن خططكم الذميمة...
ما شاء الله، بعد كل هذه السنوات فقط اليوم ترون في زيارة مهبط الوحي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خطرا على سلامة الحجاج؟؟؟؟؟
و الله غريب أمركم يا حكام آل سعود.!!
إلعبوا غيرها فأمركم باث مكشوفا للناظر و لو من بعيد!.
هناك ملايير البشر تؤمن بالله ولا تؤمن بما جاء به محمد وانا منهم, وحتى في عصر محمد العديد كفروا به.
الله ليس حكرا على المسلمين