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كُتّاب وآراء
وفاة يابانية أكبر معمرة في العالم عن 117 عاما
توفيت اليابانية نابي تاجيما التي يعتقد أنها أكبر معمرة في العالم، أمس السبت، عن 117 عاما.
وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن تاجيما، التي ولدت عام 1900، توفيت بسبب الشيخوخة في مستشفى بمسقط رأسها جزيرة كيكايجيما في جنوب غرب البلاد.
وأضافت الوكالة أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية كانت تجري أبحاثا للتأكد من أن تاجيما هي أكبر معمرة على قيد الحياة بعد وفاة صاحبة الرقم القياسي السابقة فيوليت براون من جاميكا العام الماضي عن 117 عاما.
وكانت موسوعة جينيس أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري الياباني ماسازو نوناكا (112 عاما) أكبر الرجال سنا في العالم.
وتشير بيانات حكومية إلى أن عدد المعمرين في اليابان بلغ في المجمل 67824 شخصا العام الماضي مقارنة مع 153 شخصا في عام 1963.