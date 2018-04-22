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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة يابانية أكبر معمرة في العالم عن 117 عاما

وفاة يابانية أكبر معمرة في العالم عن 117 عاما

وفاة يابانية أكبر معمرة في العالم عن 117 عاما
هسبريس من الرباط
الأحد 22 أبريل 2018 - 16:57

توفيت اليابانية نابي تاجيما التي يعتقد أنها أكبر معمرة في العالم، أمس السبت، عن 117 عاما.

وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن تاجيما، التي ولدت عام 1900، توفيت بسبب الشيخوخة في مستشفى بمسقط رأسها جزيرة كيكايجيما في جنوب غرب البلاد.

وأضافت الوكالة أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية كانت تجري أبحاثا للتأكد من أن تاجيما هي أكبر معمرة على قيد الحياة بعد وفاة صاحبة الرقم القياسي السابقة فيوليت براون من جاميكا العام الماضي عن 117 عاما.

وكانت موسوعة جينيس أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري الياباني ماسازو نوناكا (112 عاما) أكبر الرجال سنا في العالم.

وتشير بيانات حكومية إلى أن عدد المعمرين في اليابان بلغ في المجمل 67824 شخصا العام الماضي مقارنة مع 153 شخصا في عام 1963.

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