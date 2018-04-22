الإمارات: مقاتلات قطرية تهدد سلامة طائرة مدنية

هسبريس - د.ب.أ

قالت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة إن "مقاتلات جوية قطرية اقتربت ظهر اليوم الأحد، وبشكل خطير من طائرة إماراتية مدنية على متنها 86 راكبا أثناء عبورها الأجواء التي تديرها البحرين في رحلة عادية، ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا".

واعتبرت الهيئة الإماراتية الواقعة "تكرارا واضحا لتهديد سلامة الطيران المدني وخرقا للقوانين والاتفاقيات الدولية".

وأضافت الهيئة ، في بيان صحفي اليوم، أن "المقاتلات القطرية قامت بملاحقة الطائرة المدنية الإماراتية والاقتراب منها، تاركة ثواني قليلة قبل اصطدام الطائرتين، ما يعد اقترابا خطيرا وغير آمن يعرض حياة الركاب للخطر، الأمر الذي أجبر قائد الطائرة الإماراتية على إجراء مناورة سريعة للابتعاد وتفادي الاصطدام".

وشددت الهيئة على أنها ستقوم برفع شكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص هذا التعدي.

وكانت الإمارات تقدمت مطلع الشهر الجاري بشكوى رسمية للمنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" تتعلق "باعتراضات قطرية على الطائرات المدنية الإماراتية خلال رحلات اعتيادية مجدولة ومعروفة المسارات ومستوفية الموافقات والتصاريح" ، مؤكدة أن هذه الاعتراضات "هددت حياة الركاب المدنيين".