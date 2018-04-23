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كُتّاب وآراء
زي جديد للجيش التركي يحجبه عن الأقمار الصناعية
تستعد رئاسة الأركان التركية، لتغيير الملابس العسكرية التي يرتديها أفراد الجيش، إلى زي يحجب مرتديه عن الأقمار الصناعية.
ومن المقرر أن يتم توزيع الملابس المموهة الجديدة على كافة الوحدات العسكرية قبل حلول شهر يوليو القادم.
وارتدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الأركان خلوصي أكار وقادة القوات البرية والجوية، الزي الجديد للجيش التركي، أثناء زيارتهم الأخيرة إلى الوحدات العسكرية التركية العاملة في ولاية هطاي.
وبدأ تصميم الملابس الجديدة لأفراد الجيش التركي، في عام 2016، بأمر من رئيس الأركان خلوصي أكار.
ويتميّز اللباس الجديد للجيش التركي، المصنّع وفق تكنولوجيا النانو، بأنه يحجب الجندي عن الأقمار الصناعية، والأشعة فوق البنفسجية.
كما يتميز الزي الجديد بأنه يتفوق على الملابس العادية بسرعة الجفاف، وأنّ مكان الرتبة العسكرية تغيرت من الكتف إلى القسم الأيمن من الصدر.
وفي أسفل مكان الرتبة، توجد لوحة عليها اسم العسكري وزمرة دمه.