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الرئيسية | خارج الحدود | ألمانيا تدعو إلى نهج أكثر صرامة تجاه روسيا

ألمانيا تدعو إلى نهج أكثر صرامة تجاه روسيا

ألمانيا تدعو إلى نهج أكثر صرامة تجاه روسيا
هسبريس - متابعة
الاثنين 23 أبريل 2018 - 03:08

طالبت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، الأحد، بأسلوب أكثر صرامة حيال روسيا، منتقدة نهجها تجاه أوكرانيا وسوريا.

وقالت الوزيرة في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية الخاصة، إن "حلب دفنت تحت قنابل الطيارين الروس، وموسكو تحمي بشار الأسد، في نفس الوقت الذي تواصل فيه هجمات القرصنة الالكترونية على الغرب".

وشدّدت الوزيرة على ضروة تنفيذ موسكو لتعهداتها بموجب اتفاقية مينسك (لوقف اطلاق النار في شرق اوكرانيا) قبل السماح بأي تسهيلات".

وتابعت "كنت أتمنى وجود علاقات أفضل مع روسيا"، مشيرة أن الأخيرة "ضمت شبه جزيرة القرم (مارس 2014)، وتواصل خنق شرق أوكرانيا".

وفي 2015، وقعّت كييف وموسكو اتفاق مينسك، بوساطة ألمانية وفرنسية، يقضي بوقف اطلاق النار في شرق أوكرانيا بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية، والذي أودى بحياة 10 لاف شخص منذ اندلاعه في 2014، وفق تقديرات أممية.

ومنذ 2015 حدثت انتهاكات كثيرة للاتفاق وسط اتهامات غربية لموسكو والانفصاليين الموالين لها بالوقوف وراء هذه الانتهاكات.

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