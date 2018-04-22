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الرئيسية | خارج الحدود | شخصيات فرنسية تدعو إلى مواجهة معاداة السامية

شخصيات فرنسية تدعو إلى مواجهة معاداة السامية

شخصيات فرنسية تدعو إلى مواجهة معاداة السامية
هسبريس - متابعة
الأحد 22 أبريل 2018 - 20:38

دعا نحو 300 من الشخصيات العامة في فرنسا، ومنهم الرئيس الاسبق، نيكولا ساركوزي، وثلاثة رؤساء وزراء سابقين ، إلى مواجهة معاداة السامية لتصبح "قضية وطنية"."

"الإسلام يجب أن يكون المرشد إلى الطريق" حسبما قالوا في نداء نشر في صحيفة "لو باريزيان "، أشار على وجه الخصوص إلى أن التطرف الإسلامي يقف وراء تنامي العنف ضد اليهود الفرنسيين.

وقال الموقعون، الذين من بينهم الحاخام الأكبر حاييم كورسيا ورئيس أساقفة ستراسبورغ السابق جوزيف دور، إن فرنسا "أصبحت مسرحا لمعاداة السامية بشكل قاتل".

وجاء في المناشدة بالإشارة إلى هجمات إرهابية في تولوز وباريس عامي 2012 و2015 وكذلك العديد من القتلى في باريس وضواحيها أنه "في تاريخنا الحديث، قتل 11 يهوديا - والعديد منهم تعرض للتعذيب – على أيدي إسلاميين متطرفين بسبب أنهم يهود".

وكان الأكثر حداثة هو مقتل سيدة يهودية (85 عاما) ، كانت فرت من الترحيل إلى معسكرات الموت النازية في الأربعينيات، في شقتها بباريس الشهر الماضي في حادث تعاملت السلطات معه بأنه جريمة تتعلق بمعاداة السامية.

وقال الموقعون إن الأرقام الرسمية أظهرت أن اليهود الفرنسيين أكثر احتمالا للتعرض لاعتداء بمقدار 25 مرة بسبب ديانتهم عن المسلمين.

وأضافوا أن تنامي معاداة السامة يتم تجاهله بسبب أن "شريحة من النخبة الفرنسية" ترى التطرف الإسلامي "تعبيرا عن التمرد الاجتماعي" وبسبب حسابات "أن صوت المسلمين" أكبر بمقدار 10 مرات عن "صوت اليهود".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - أيوب المغربي الأحد 22 أبريل 2018 - 20:53
هل هذه شخصيات فرنسية أم يهودية صهيونية؟؟؟
ساركوزي المرتشي والمتابع قضائيا قد رُفع عنه القلم، حبذا لو يهتم بالدعاوى المرفوعة ضده!
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5
2 - سلام الصويري الأحد 22 أبريل 2018 - 21:03
من هنا يتبين مدى سيطرة اللوبي الاسراءيلي على دولة فرنسا وفِي كل القطاعات وعلى مختلف المستويات .
هذا اجراء خطير ضد المسلمين سيخلق تجاوزات غير محسوبة العواقب في حق مسلمي فرنسا ويفتح أبواب جهنم امام المهاجرين المسلمين والعرب .
واين هو تأثير العرب لكي يقوموا بمساندة الجالية المسلمة ؟؟؟
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