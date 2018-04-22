السعودية تعترض صاروخا باليستيا لجماعة الحوثي

هسبريس - متابعة

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي اليوم صاروخا باليستيا اطلقه المتمردون الحوثيون من اليمن وكان سيسقط في نجران في جنوب غرب السعودية وفقا لقناة (الإخبارية) الوطنية.

ولم يحدد حتى الآن عدد الصواريخ التي أطلقت كما أكد المتمردون المدعومين من إيران المعلومة.

وأصبحت الهجمات بالصواريخ على الأراضي السعودية أمرا متكررا في الأشهر الأخيرة، ولكن أغلبها لا يؤدي إلى سقوط ضحايا.

وتقود الرياض تحالفا عربيا أطلق عملية عسكرية في اليمن في 26 مارس 2015 لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف به دوليا، في مواجهة الحوثيين.

وتتهم السعودية النظام الإيراني بدعم الحوثيين في اليمن، وتؤكد تهديدها بهذا الدعم لأمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي وخرقها للوائح الأمم المتحدة.