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السعودية تعترض صاروخا باليستيا لجماعة الحوثي
الأحد 22 أبريل 2018 - 19:42
اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي اليوم صاروخا باليستيا اطلقه المتمردون الحوثيون من اليمن وكان سيسقط في نجران في جنوب غرب السعودية وفقا لقناة (الإخبارية) الوطنية.
ولم يحدد حتى الآن عدد الصواريخ التي أطلقت كما أكد المتمردون المدعومين من إيران المعلومة.
وأصبحت الهجمات بالصواريخ على الأراضي السعودية أمرا متكررا في الأشهر الأخيرة، ولكن أغلبها لا يؤدي إلى سقوط ضحايا.
وتقود الرياض تحالفا عربيا أطلق عملية عسكرية في اليمن في 26 مارس 2015 لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف به دوليا، في مواجهة الحوثيين.
وتتهم السعودية النظام الإيراني بدعم الحوثيين في اليمن، وتؤكد تهديدها بهذا الدعم لأمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي وخرقها للوائح الأمم المتحدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - راس الكورة الأحد 22 أبريل 2018 - 19:53
المملكة العربية السعودية تسير بخطى حثيثة نحو زوالها بسبب سياستها الحالية.
2 - ammama الأحد 22 أبريل 2018 - 20:01
هذا ما وصل زيادة في انتاج البترول،،هيا الى سماء العرب تكنولجيا الروس مع الامركية والخاسر هم العرب،انها بداية سفقة القرن ال سعود.
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