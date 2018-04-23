ثمانينية تدهس شقيقتها وتدمر سيارات في ألمانيا

هسبريس - د.ب.أ

أصابت سائقة سيارة تبلغ من العمر 88 عاما نفسها وشقيقتها بإصابات بالغة خلال محاولتها ركن سيارتها في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.

وقالت الشرطة مساء الأحد عقب وقوع الحادث في مدينة هوهنشتاين-إرنستهال إن شقيقة السائقة (83 عاما)، خرجت من السيارة قبل أن تحاول السائقة الدخول إلى المرأب.

وخلال الركن اصطدمت السائقة بقوة في الجدار الخلفي، وفي حركة عكسية اندفعت إلى الأمام بأقصى سرعة، ما تسبب في دهس شقيقتها.

وبعد ذلك اصطدمت السائقة بسيارة متوقفة، والتي اندفعت بفعل قوة الاضطدام في اتجاه سيارة أخرى متوقفة وتسببت في تلفيات بها. ثم اندفعت السائقة مجددا بسيارتها إلى الأمام متسببة في تلفيات بسيارة أخرى.

وتم نقل الشقيقتان إلى المستشفى. وبحسب بيانات الشرطة، فإن الأضرار المادية تقدر بنحو 50 ألف يورو.