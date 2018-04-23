الإمارات تدعم الشعب الفلسطيني بـ70 مليون دولار

هسبريس من الرباط

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، عن تقديم مساعدات مالية لدعم الشعب الفلسطيني بقيمة 70 مليون دولار.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن هذه المساعدات تتوزع على حزمتين، الأولى بقيمة 74 مليون درهم (20 مليون دولار) ستخصص لبرنامج دعم الأوقاف الاسلامية في القدس، والثانية بقيمة 184 مليون درهم (50 مليون دولار أمريكي) لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأوضح المصدر ذاته، أن التبرع الأول المخصص لبرنامج دعم الأوقاف الاسلامية في القدس، يسعى للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية للمدينة، وتعزيز الخدمات الأساسية للمناطق الفلسطينية.

أما التبرع الثاني لصالح وكالة "الأونروا"، فيأتي لدعم برامج التعليم للوكالة في قطاع غزة بهدف ضمان استمرار حصول الطلاب والطالبات على التعليم الأساسي في بيئة مدرسية ملائمة تتوفر فيها أساسيات التعليم من خلال مدارس "الأونروا" والحفاظ على حقوق الطلاب الفلسطينيين في التعليم حيث تعاني الوكالة من عجز مالي أثر على برامجها ومشاريعها التشغيلية للاجئين الفلسطينيين.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المساعدات تأتي بعد قمة القدس في الظهران والتي عبرت عن وقوف العالم العربي صفا واحدا لدعم الشعب الفلسطيني، واستمرارا للجهود الاماراتية في دعم الشعب الفلسطيني ومساندته عبر تنفيذ العشرات من المشاريع في الأراضي الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن المساعدات الإماراتية لدعم الشعب الفلسطيني خلال فترة الخمس سنوات الماضية 2012-2017، بلغت 1.68 مليار دولار.