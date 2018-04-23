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الرئيسية | خارج الحدود | القضاء البلجيكي يدين عبد السلام بـ20 سنة سجنا

القضاء البلجيكي يدين عبد السلام بـ20 سنة سجنا

القضاء البلجيكي يدين عبد السلام بـ20 سنة سجنا
هسبريس - متابعة
الاثنين 23 أبريل 2018 - 12:05

قضت محكمة بلجيكية، اليوم الاثنين، 23 ، بالسجن 20 عاما بحق صلاح عبد السلام، المشتبه به في هجمات باريس، وذلك بعد إدانته بالقتل الإرهابي خلال واقعة إطلاق نار في بلجيكا عام 2016.

ولم يمثل عبد السلام، أو سفيان العياري الذي قالت وكالة الأنباء البلجيكية، إنه دِين أيضاً، أمام المحكمة اليوم.

ويعد صلاح عبدالسلام، هو المشتبه به الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة في هجمات باريس الإرهابية، وكان يوما ما على رأس قائمة المطلوبين في أوروبا، إلى أن صدر ضده الحكم في قضية الشروع في القتل اليوم.

ويحاكم صلاح عبد السلام، في بلجيكا، لتورطه في إطلاق نار على الشرطة، في 15 مارس عام 2016، بعد 4 أشهر من هجمات باريس، التي راح ضحيتها 130 شخصاً، وكادت الشرطة تعتقل عبد السلام في منزل عندما فر برفقة شريك له، وقام شخص ثالث بإطلاق النار على الشرطة، التي قتلته، فيما اعتقل عبد السلام ورفيقه في بروكسل بعد 3 أيام.

واعترف صلاح عبد السلام، والذي يبلغ من العمر 26 سنة ، وفقا لمحققين، بتوليه مسؤولية الإمدادات لهجمات 13 نونبر، والتي أسفرت عن مقتل 130 شخصا.

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1 - حاميدو الاثنين 23 أبريل 2018 - 13:08
20 سنة قليلة فحقو هذا خاصو المؤبد.....
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