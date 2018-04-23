24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:10
|06:43
|13:31
|17:07
|20:09
|21:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صفعة تونسية للمغرب
- غارة للتحالف تصرع قياديا حوثيا بارزا في اليمن
- مزارعو "الكيف" في الريف .. الحياة تتواصل رغم أنف "الاعتقال"
- المالكي يأمل نجاح وساطة المملكة في دعم "المصالحة الليبية"
- قتلى وجرحى في دهس سيارة لمشاة بتورونتو الكندية
مبروكي يدعو إلى قوانين أخلاقية قبل "رخصة السياقة الجنسية" (5.00)
"البوز المغربي" يتأرجح بين إثارة المكبوتات والإيحاءات الجنسية (5.00)
- جيل جديد من بطاقة التعريف الوطنية ينتظر المغاربة سنة 2019 - (127)
- إفلاس آلاف الصيدليات يفاقم أزمة سوق الأدوية في المغرب - (51)
- تجربة "التوظيف بالتعاقد" .. تكريس للفشل أم تجويد للتعليم؟ - (43)
- "حتى لقِّيتْ اللّي تْبغيِني" .. جمالية ثنائية التقابل في الأغنية الشعبية - (43)
- التشريح يكشف سبب وفاة الدحماني .. وجثمانها يُشيع في أبو ظبي - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"أبوظبي للاستثمار" تبيع حصتها في "مطار علياء"
أعلنت شركة "أبوظبي للاستثمار" المتخصصة في إدارة الأصول (حكومية)، تخارجها من حصتها البالغة 38 بالمائة في ائتلاف "مجموعة المطار الدولي"، التي تدير "مطار الملكة علياء" بالأردن.
وبلغت قيمة صفقة التخارج 230 مليون دولار، من ائتلاف "مجموعة المطار الدولي"، وهي الشركة صاحبة امتياز إدارة وتشغيل وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي في الأردن.
وذكرت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن الائتلاف بقيادتها كان قد فاز بامتياز لمدة 25 عاماً لإدارة وتشغيل وتوسعة المطار في 2007، بموجب أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية.
ويتضمن الائتلاف كلاً من "جروب ايه دي بي" و"نور للاستثمار المالي" و"إدغو" وجوانو آند باراسكيفيدس "أوفرسيز" و"جيه آند بيه - أفاكس".
وبحسب البيان، يمثل قيام شركة "أبوظبي للاستثمار" ببيع حصتها في الامتياز جزءاً من صفقة ستشهد أيضاً تخارج "نور" و"جيه آند بيه" بالكامل من حصتيهما وتخارج "إدغو" جزئياً.
بينما ستقوم "جروب ايه دي بي"، التي تشغل 26 مطاراً حول العالم، برفع نسبة ملكيتها في "مجموعة المطار الدولي" إلى 51 بالمائة.
وارتفع عدد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي من 3.8 ملايين مسافر سنوياً في العام 2007 إلى 7.9 ملايين خلال العام 2017.