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الرئيسية | خارج الحدود | "أبوظبي للاستثمار" تبيع حصتها في "مطار علياء"

"أبوظبي للاستثمار" تبيع حصتها في "مطار علياء"

"أبوظبي للاستثمار" تبيع حصتها في "مطار علياء"
هسبريس - متابعة
الاثنين 23 أبريل 2018 - 05:41

أعلنت شركة "أبوظبي للاستثمار" المتخصصة في إدارة الأصول (حكومية)، تخارجها من حصتها البالغة 38 بالمائة في ائتلاف "مجموعة المطار الدولي"، التي تدير "مطار الملكة علياء" بالأردن.

وبلغت قيمة صفقة التخارج 230 مليون دولار، من ائتلاف "مجموعة المطار الدولي"، وهي الشركة صاحبة امتياز إدارة وتشغيل وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي في الأردن.

وذكرت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن الائتلاف بقيادتها كان قد فاز بامتياز لمدة 25 عاماً لإدارة وتشغيل وتوسعة المطار في 2007، بموجب أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية.

ويتضمن الائتلاف كلاً من "جروب ايه دي بي" و"نور للاستثمار المالي" و"إدغو" وجوانو آند باراسكيفيدس "أوفرسيز" و"جيه آند بيه - أفاكس".

وبحسب البيان، يمثل قيام شركة "أبوظبي للاستثمار" ببيع حصتها في الامتياز جزءاً من صفقة ستشهد أيضاً تخارج "نور" و"جيه آند بيه" بالكامل من حصتيهما وتخارج "إدغو" جزئياً.

بينما ستقوم "جروب ايه دي بي"، التي تشغل 26 مطاراً حول العالم، برفع نسبة ملكيتها في "مجموعة المطار الدولي" إلى 51 بالمائة.

وارتفع عدد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي من 3.8 ملايين مسافر سنوياً في العام 2007 إلى 7.9 ملايين خلال العام 2017.

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