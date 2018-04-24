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الرئيسية | خارج الحدود | مرشح مكسيكي للرئاسة يقترح "قطع يد" الفاسدين

مرشح مكسيكي للرئاسة يقترح "قطع يد" الفاسدين

مرشح مكسيكي للرئاسة يقترح "قطع يد" الفاسدين
هسبريس - إفي
الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 06:05

اقترح المرشح المستقل بالسباق الرئاسي المكسيكي خايمي رودريغيز "قطع يد" السارق في قطاع الخدمات العامة كإجراء لمكافحة الفساد والإلات من العقاب، وذلك خلال مناظرة بين مرشحي انتخابات الرئاسة المكسيكية.

وعن كيفية مكافحة الفساد والإفلات من العقاب بالبلد اللاتيني، قدم رودريغيز هذا المقترح أمام خمسة من مناظريه المرشحين بالسباق الرئاسي الليلة الماضية.

وحول تشكك الحضور حيال المغزى من مقترحه، أجاب رودريغيز بالإيجاب "نعم أقصد معنى كلامي حرفيا" "فلنقطع يد" سارق الأموال العامة.

وشدد رودريغيز على أنه من أجل القضاء على الفساد في المكسيك، تحتاج البلاد إلى رئيس "مستقل" ونائب عام مستقل يتم انتخابه من قبل المجتمع وليس من قبل الأحزاب السياسية.

ودارت المناظرة حول 3 موضوعات رئيسية: الأمن العام والعنف ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب، بالإضافة إلى الديمقراطية والتعددية والقطاعات ذوي الأوضاع الهشة بالمجتمع.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية بالمكسيك مطلع يوليو المقبل لاختيار رئيس جديد للبلاد.

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