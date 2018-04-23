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الرئيسية | خارج الحدود | "داعش" يقطع رؤوس 3 أشقاء في أفغانستان

"داعش" يقطع رؤوس 3 أشقاء في أفغانستان

"داعش" يقطع رؤوس 3 أشقاء في أفغانستان
هسبريس - إفي
الاثنين 23 أبريل 2018 - 13:35

قطع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" رؤوس ثلاثة أشقاء أطباء بعد اختطافهم واتهامهم بأنهم عملاء للحكومة في شرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم، عطا الله خوجياناي، إن الإرهابيين قطعوا رؤوس ثلاثة أشقاء، فجر اليوم في منطقة تشابارهار في إقليم ننجرهار، مؤكدا أن القتلى كانوا مواطنين عاديين، ولا صلة لهم بالحكومة.

وأضاف أن الضحايا الذين يبلغون من العمر 19، 24، و27 عاما خطفوا ليل الأحد، اثنين منهما تخرجا مؤخرا من كلية الطب وأن الشقيق الأصغر كان لا يزال يتابع دروسه الجامعية، مضيفا أن تنظيم "داعش" قتل والدهم العام الماضي.

وقع الحادث على بعد 20 كيلومترا من جلال آباد، عاصمة المقاطعة، وعلى الرغم من أن القوات الأفغانية والدولية تقول إنها طردت "الدواعش" من معظم الأماكن الخاضعة لسيطرتها في ننجرهار.

وقال المتحدث باسم الشرطة "مركز المنطقة والمناطق المحيطة به تخضع لسيطرة الحكومة، لكن الحادث وقع في قرية نائية لا تخضع لسيطرتها".

وتجدر الإشارة إلى أن ننجرهار هي المعقل الرئيسي لداعش في أفغانستان.

وخلال العام الماضي، أطلقت القوات الأفغانية والدولية هجوما على تنظيم داعش شهد إطلاق ما تسمى بـ"أم القنابل"، ما ساهم في الحد من وجود الجهاديين في الإقليم وانتقالهم للمناطق النائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - intidam الاثنين 23 أبريل 2018 - 14:02
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يدعون بالاسلام الاسلام بريئ منكم ولا علاقة لكم به يا مجرمين اعداء الله والاسلام
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35
2 - مول الحوت الاثنين 23 أبريل 2018 - 14:04
الناس دايرين الاشهار بالاختراع أو العلم فين وصل أو هداوة دايرين الإشهار بقطيع الريوس ديال العباد حاشة واش هادو مسلمين لعنة الله عليهم إلى يوم الدين
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36
3 - سعيد الاثنين 23 أبريل 2018 - 14:09
الغرب هو من صنع داعش بهدف اﻹستيلاء على مقدرات الشعوب العربية واﻹسلامية بحجة محاربة اﻹرهاب .
صحيح أن هناك جماعات متطرفة وإرهابية ولكن اﻷكيد هو أن جرائم ومجازر داعش لا تمت بصلة لﻹسلام واﻹسلام بريء منها.
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12
4 - هشام كولميمة الاثنين 23 أبريل 2018 - 14:19
للأسف الشديد...خيرة الشباب تقتل بتلك الطريقة الوحشية.و يا حسرتاه باسم الدين الإسلامي و باسم ما يسمى الجهاد في سبيل الله.يجب إعادة قراءة الدين و إلا فالحرب سيعمل كل الدول "الإسلامية ".شكرا على التفاعل.
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12
5 - محمد الاثنين 23 أبريل 2018 - 14:28
واش المشكل ان هادشي واقع في داعش
او انكم ضد شرع الله
الى وقع هادشي في دولة اسلامية تطبق شرع الله شنو غادي اكون رد الفعل ديالكم
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-13
6 - البصيرة الاثنين 23 أبريل 2018 - 14:39
واش الداعش خلات إسرائيل هانيه ودايرا قربالا في العالم? وجاو من أقصى الشمال إلى الغرب والجنوب وما عمرهم دارو محاولة في بلاد الصهاينة?
تأملوا معي....
وحاجة تانية اللي بغا يدير شي موقع في انترنت ضروري خاصك دوز على أمريكا و جوجل.... فكيف يعقل أنهم لا يصِلون إلى تلك المواقع التي ينشرون من خلالها الدواعش ما يريدون ? تم يقولون لا زلنا نبحت عنهم ... هههههه
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5
7 - مغربي الاثنين 23 أبريل 2018 - 14:55
حسبي آلله ونعمة الوكيل فيكم الإسلام بريء منكم حشا لله أن تكونو مسلمين
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