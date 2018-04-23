"داعش" يقطع رؤوس 3 أشقاء في أفغانستان

هسبريس - إفي

قطع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" رؤوس ثلاثة أشقاء أطباء بعد اختطافهم واتهامهم بأنهم عملاء للحكومة في شرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم، عطا الله خوجياناي، إن الإرهابيين قطعوا رؤوس ثلاثة أشقاء، فجر اليوم في منطقة تشابارهار في إقليم ننجرهار، مؤكدا أن القتلى كانوا مواطنين عاديين، ولا صلة لهم بالحكومة.

وأضاف أن الضحايا الذين يبلغون من العمر 19، 24، و27 عاما خطفوا ليل الأحد، اثنين منهما تخرجا مؤخرا من كلية الطب وأن الشقيق الأصغر كان لا يزال يتابع دروسه الجامعية، مضيفا أن تنظيم "داعش" قتل والدهم العام الماضي.

وقع الحادث على بعد 20 كيلومترا من جلال آباد، عاصمة المقاطعة، وعلى الرغم من أن القوات الأفغانية والدولية تقول إنها طردت "الدواعش" من معظم الأماكن الخاضعة لسيطرتها في ننجرهار.

وقال المتحدث باسم الشرطة "مركز المنطقة والمناطق المحيطة به تخضع لسيطرة الحكومة، لكن الحادث وقع في قرية نائية لا تخضع لسيطرتها".

وتجدر الإشارة إلى أن ننجرهار هي المعقل الرئيسي لداعش في أفغانستان.

وخلال العام الماضي، أطلقت القوات الأفغانية والدولية هجوما على تنظيم داعش شهد إطلاق ما تسمى بـ"أم القنابل"، ما ساهم في الحد من وجود الجهاديين في الإقليم وانتقالهم للمناطق النائية.