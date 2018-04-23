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كُتّاب وآراء
"داعش" يقطع رؤوس 3 أشقاء في أفغانستان
قطع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" رؤوس ثلاثة أشقاء أطباء بعد اختطافهم واتهامهم بأنهم عملاء للحكومة في شرق أفغانستان.
وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم، عطا الله خوجياناي، إن الإرهابيين قطعوا رؤوس ثلاثة أشقاء، فجر اليوم في منطقة تشابارهار في إقليم ننجرهار، مؤكدا أن القتلى كانوا مواطنين عاديين، ولا صلة لهم بالحكومة.
وأضاف أن الضحايا الذين يبلغون من العمر 19، 24، و27 عاما خطفوا ليل الأحد، اثنين منهما تخرجا مؤخرا من كلية الطب وأن الشقيق الأصغر كان لا يزال يتابع دروسه الجامعية، مضيفا أن تنظيم "داعش" قتل والدهم العام الماضي.
وقع الحادث على بعد 20 كيلومترا من جلال آباد، عاصمة المقاطعة، وعلى الرغم من أن القوات الأفغانية والدولية تقول إنها طردت "الدواعش" من معظم الأماكن الخاضعة لسيطرتها في ننجرهار.
وقال المتحدث باسم الشرطة "مركز المنطقة والمناطق المحيطة به تخضع لسيطرة الحكومة، لكن الحادث وقع في قرية نائية لا تخضع لسيطرتها".
وتجدر الإشارة إلى أن ننجرهار هي المعقل الرئيسي لداعش في أفغانستان.
وخلال العام الماضي، أطلقت القوات الأفغانية والدولية هجوما على تنظيم داعش شهد إطلاق ما تسمى بـ"أم القنابل"، ما ساهم في الحد من وجود الجهاديين في الإقليم وانتقالهم للمناطق النائية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
صحيح أن هناك جماعات متطرفة وإرهابية ولكن اﻷكيد هو أن جرائم ومجازر داعش لا تمت بصلة لﻹسلام واﻹسلام بريء منها.
او انكم ضد شرع الله
الى وقع هادشي في دولة اسلامية تطبق شرع الله شنو غادي اكون رد الفعل ديالكم
تأملوا معي....
وحاجة تانية اللي بغا يدير شي موقع في انترنت ضروري خاصك دوز على أمريكا و جوجل.... فكيف يعقل أنهم لا يصِلون إلى تلك المواقع التي ينشرون من خلالها الدواعش ما يريدون ? تم يقولون لا زلنا نبحت عنهم ... هههههه