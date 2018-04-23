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الرئيسية | خارج الحدود | عبدو يفوز بالانتخابات الرئاسية في الباراغواي

عبدو يفوز بالانتخابات الرئاسية في الباراغواي

عبدو يفوز بالانتخابات الرئاسية في الباراغواي
هسبريس - متابعة
الاثنين 23 أبريل 2018 - 15:15

أعلنت لجنة الانتخابات في جمهورية الباراغواي، اليوم الإثنين، فوز ماريو عبدو بينيتيز، مرشح حزب "كولورادو" الحاكم، في الانتخابات الرئاسية بالبلاد.

وحصل بينيتيز (46 عاماً)، في الانتخابات التي جرت، أمس الأحد، على 46.5 بالمئة من أصوات الناخبين الذين شاركوا في التصويت.

وجاء إيفرين أليغري، مرشح تحالف المعارضة، الذي يضم أحزاب يمين الوسط والأحزاب اليسارية، في المرتبة الثانية، بحصوله على نسبة 42.7 بالمئة من أصوات الناخبين.

ويستلم بينيتيز، مهامه كريس لجمهورية الباراغواي، في 15 غشت القادم، ويستمر في حكم البلاد لـ 5 أعوام.

ويحكم حزب كولورادو، الباراغواي، التي يقطنها 6.8 ملايين نسمة، منذ أواسط القرن الماضي، بما في ذلك فترة الحكم الديكتاتوري لـ"دريدو ستروسنر" بين 1954 و1989.

ولم يتوقف حكم الحزب المذكور، سوى خلال ولاية الرئيس اليساري فرناندو لوغو، الذي استمر بين 2008 و2012.

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