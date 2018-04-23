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الرئيسية | خارج الحدود | تقليص رواتب البرلمانيين يثير جدلا في بولونيا

تقليص رواتب البرلمانيين يثير جدلا في بولونيا

تقليص رواتب البرلمانيين يثير جدلا في بولونيا
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 23 أبريل 2018 - 22:35

أعلن مجلس النواب البولوني، اليوم الاثنين، أنه تم تحديد موعد الـ 30 من أبريل الجاري للنظر في طلب الأغلبية بتقليص رواتب البرلمانيين، وهو الأمر الذي يثير جدالا قانونيا وسياسيا بين الأحزاب، كما تشكك المعارضة في خلفياته.

وأشار المصدر إلى أن يوم الاثنين 30 أبريل الجاري سيكون موعدا لطرح المشروع الذي تقدمت به رسميا، منتصف الشهر الجاري، الأغلبية البرلمانية التي يقودها حزب "القانون والعدالة" الحاكم، بشأن تخفيض رواتب البرلمانيين.

في المقابل، تعتبر المعارضة، التي يتزعمها حزب "المنبر المدني"، أن مبادرة الحزب الحاكم هي "محاولة للتغطية عن فضيحة استفادة وزراء ومسؤولين بولونيين من الحزب الحاكم من تعويضات غير قانونية أثارت اهتمام الرأي العام الوطني مؤخرا، وكذا محاولة لكسب عطف المجتمع والناخبين في أفق إجراء الانتخابات المحلية والجهوية" في الخريف القادم.

وستنعقد جلسة القراءة الأولى لمشروع الأغلبية البرلمانية بعد تأشير اللجنة القانونية للبرلمان. ويتضمن هذا المشروع بنودا تقضي بتخفيض رواتب البرلمانيين، وإلغاء أية تعويضات أخرى لا تندرج ضمن الرواتب.

كما سيهم المشروع أيضا أجور المسؤولين السامين مع تحديد السقف الأعلى لها، باستثناء المعاشات والتعويضات عن التقاعد. وستصل قيمة تخفيض الرواتب، بحسب المشروع، إلى نحو 20 في المائة.

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