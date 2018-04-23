24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4413:3117:0720:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. مبروكي يدعو إلى قوانين أخلاقية قبل "رخصة السياقة الجنسية" (5.00)

  2. "البوز المغربي" يتأرجح بين إثارة المكبوتات والإيحاءات الجنسية (5.00)

  3. وسم "المغربيات أجمل العربيات" يلاقي انتشارا واسعا (5.00)

  4. "الاستقلال" ينتقد هدر حكومة العثماني لزمن الإصلاح (5.00)

  5. دراسة: الرياضات الشاقة تقوي مناعة الإنسان (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الجيش السعودي يدمر صاروخين في سماء جازان

الجيش السعودي يدمر صاروخين في سماء جازان

الجيش السعودي يدمر صاروخين في سماء جازان
هسبريس - متابعة
الاثنين 23 أبريل 2018 - 15:30

أعلنت السعودية، اليوم الإثنين، تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة أنصار الله "الحوثيين" على جازان، جنوب غربي المملكة.

وقالت قناة الإخبارية الرسمية، إنه جرى "تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه جازان"، بينما ذكرت قناة المسيرة التابعة الميلشيات الحوثية "إطلاق صاروخين من نوع بدر1 الباليستي على ميناء أرامكو في جازان".

وأفاد عدد من أهالي جازان بإنهم سمعوا دويا عنيفا في سماء المدينة، وذلك بسبب التصدي للصاروخين الإيرانيين الصنع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مكناسي مقيم بالمغرب الاثنين 23 أبريل 2018 - 15:42
ربما هذا ما قد يتطور لحرب وتبادل الصواريخ وبالتالي تدمير الكعبة، علامات الساعة الكبرى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - سني لا وهابي! الاثنين 23 أبريل 2018 - 15:50
اللهم انصر كل المظلومين على الظالمين.. (ياك الدعوة ديالي مافيها والو؟!) ايوا قولوا امين جزاكم ألله خيرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
3 - mohamd الاثنين 23 أبريل 2018 - 15:51
انتظر مرة أخرى أن يتدخل السيسي و يعلن رفضه لصواريخ البلاستيكية هههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
4 - Khalid الاثنين 23 أبريل 2018 - 16:30
هده ملامح الحرب التي تتمناها أمريكا وروسياو حلفاءهم . فبعد إنتهاء الحرب العراقية-الإرانية، اللوبي الأمريكي تجار الأسلحة بدؤوا يوقدون نار حرب بين السنة و الشيعة ، بين إيران و حلفاءها و السعودية و حلفاءها .. و تدرون من هو حليف من . و سيغرج للوجود ما سمي ب «إيران چيت» . العالم كله يريد بيع الأسلحة للبيترو-دويلرت ، البترول مقابل الأسلحة . كم ستدوم هده الحرب؟ الجواب: طالما يوجد البترول...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - nabil derbane الاثنين 23 أبريل 2018 - 16:34
انا مقيم في جيزان وبالقرب من ارامكو وسمعت صوت الضرب كان قوي بزاف وهدشي تعودنا عليه لكن الحمد لله هنا امن وامان والله يدير الي فيها الخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.