الجيش السعودي يدمر صاروخين في سماء جازان

هسبريس - متابعة

أعلنت السعودية، اليوم الإثنين، تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة أنصار الله "الحوثيين" على جازان، جنوب غربي المملكة.

وقالت قناة الإخبارية الرسمية، إنه جرى "تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه جازان"، بينما ذكرت قناة المسيرة التابعة الميلشيات الحوثية "إطلاق صاروخين من نوع بدر1 الباليستي على ميناء أرامكو في جازان".

وأفاد عدد من أهالي جازان بإنهم سمعوا دويا عنيفا في سماء المدينة، وذلك بسبب التصدي للصاروخين الإيرانيين الصنع.