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كُتّاب وآراء
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الجيش السعودي يدمر صاروخين في سماء جازان
الاثنين 23 أبريل 2018 - 15:30
أعلنت السعودية، اليوم الإثنين، تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة أنصار الله "الحوثيين" على جازان، جنوب غربي المملكة.
وقالت قناة الإخبارية الرسمية، إنه جرى "تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه جازان"، بينما ذكرت قناة المسيرة التابعة الميلشيات الحوثية "إطلاق صاروخين من نوع بدر1 الباليستي على ميناء أرامكو في جازان".
وأفاد عدد من أهالي جازان بإنهم سمعوا دويا عنيفا في سماء المدينة، وذلك بسبب التصدي للصاروخين الإيرانيين الصنع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - مكناسي مقيم بالمغرب الاثنين 23 أبريل 2018 - 15:42
ربما هذا ما قد يتطور لحرب وتبادل الصواريخ وبالتالي تدمير الكعبة، علامات الساعة الكبرى.
2 - سني لا وهابي! الاثنين 23 أبريل 2018 - 15:50
اللهم انصر كل المظلومين على الظالمين.. (ياك الدعوة ديالي مافيها والو؟!) ايوا قولوا امين جزاكم ألله خيرا
3 - mohamd الاثنين 23 أبريل 2018 - 15:51
انتظر مرة أخرى أن يتدخل السيسي و يعلن رفضه لصواريخ البلاستيكية هههه
4 - Khalid الاثنين 23 أبريل 2018 - 16:30
هده ملامح الحرب التي تتمناها أمريكا وروسياو حلفاءهم . فبعد إنتهاء الحرب العراقية-الإرانية، اللوبي الأمريكي تجار الأسلحة بدؤوا يوقدون نار حرب بين السنة و الشيعة ، بين إيران و حلفاءها و السعودية و حلفاءها .. و تدرون من هو حليف من . و سيغرج للوجود ما سمي ب «إيران چيت» . العالم كله يريد بيع الأسلحة للبيترو-دويلرت ، البترول مقابل الأسلحة . كم ستدوم هده الحرب؟ الجواب: طالما يوجد البترول...
5 - nabil derbane الاثنين 23 أبريل 2018 - 16:34
انا مقيم في جيزان وبالقرب من ارامكو وسمعت صوت الضرب كان قوي بزاف وهدشي تعودنا عليه لكن الحمد لله هنا امن وامان والله يدير الي فيها الخير
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