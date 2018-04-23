خفر السواحل الإيطالي ينقذ ألف مهاجر غير نظامي

هسبريس - إفي

أعلن خفر السواحل الإيطالي اليوم إنقاذ نحو ألف مهاجر خلال الـ48 ساعة الماضية في 13 عملية إنقاذ في مياه وسط البحر المتوسط.

وذكر الجهاز الذي ينسق عملية الإنقاذ في هذه المنطقة لـ(إفي) أن سبع عمليات إنقاذ تمت أمس الأول، السبت، مما أسفر عن إنقاذ حوالي 400 شخص.

وأوضح أيضا أنه تم إنقاذ أكثر من 500 آخرين أمس الأحد عبر قوارب تابعة لخفر السواحل والبحرية الإيطالية والوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) ومنظمات غير حكومية، فضلا عن سفينة تجارية.

وإلى جانب هذه الجهود، تضاف عمليات تجري حاليا في المنطقة، مثل التعاطي مع حادث غرق قارب مطاطي، حيث تم تسجيل وفاة امرأة (25 عاما)، وفقا لما نشرته منظمة (Proactiva Open Arms) الإسبانية غير الحكومية على موقعها عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر).

وأوضحت المنظمة الإسبانية أنها تمكنت بالتعاون مع حرس السواحل من إنقاذ جميع الأشخاص الذين كانوا على متن القارب الغارق باستثناء هذه المرأة.

وذكرت المنظمة غير الحكومية أنها أنقذت بالفعل 137 مهاجرا أمس الأحد.

وفي سياق متصل آخر، تمكن خفر السواحل الليبي المتمركز في مياه البحر المتوسط أمس من انتشال جثامين أحد عشر شخصا، كما أنقذ 80 آخرين كانوا على بعد نحو 16 ميلا بحريا من شواطئ صبراتة.

يشار إلى أنه منذ بداية العام الجاري، تم إنقاذ 7 آلاف و814 مهاجرا من وسط البحر المتوسط، وهو ما يمثل 84.84% أقل مما كان عليه العدد في الفترة نفسها من العام السابق، وفقا لبيانات نشرت بواسطة وزارة الداخلية الليبية في 20 أبريل الجاري.