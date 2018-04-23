محكمة أوروبية ترفض منع تمويل عمليات الإجهاض

هسبريس - متابعة

فشل الأوروبيون الرافضون للإجهاض بشتى أشكاله في دعواهم، التي أقاموها أمام محكمة العدل الأوروبية لوقف تمويل عمليات الإجهاض وتدمير الأجنة، حيث أيد قضاة المحكمة اليوم الاثنين قرارا للمفوضية الأوروبية في بروكسل يرفض المبادرة التي وقع عليها أكثر من مليون شخص بهذا الشأن.

وكانت المبادرة، التي أطلق أصحابها على أنفسهم "واحد منا"، قد انطلقت عام 2012 ونجحت في حشد أكثر من عدد مليون داعم المطلوب في سبع دول على الأقل بالاتحاد الأوروبي لنظر الدعوى أمام المحكمة الأوروبية.

وطالب أصحاب المبادرة بحظر تمويل الأنشطة ذات الصلة بتدمير الأجنة البشرية ،بما في ذلك عمليات الإجهاض سواء في الأبحاث أو دعم التطوير أو الخدمات الصحية العامة.

وكان أصحاب هذه المبادرة الأوروبية يطالبون بإلزام المفوضية الأوروبية بمناقشة هذه القضية غير أنهم قرروا في ماي 2014 ألا يقدموا مبادرة قانونية بهذا الشأن.

ولكن حكم محكمة الاتحاد الأوروبي اليوم أجاز لهم تقديم مثل هذه المبادرة.

ورأى قضاة المحكمة أنه ليس من حق أصحاب المبادرة إجبار المفوضية على تقديم اقتراح وإلأ حُرمت المفوضية، في حالة نجاح حملة جمع التوقيعات ،من إعمال تقديرها للأمر.

كما أكد القضاة أنهم يرون المبررات التي ساقتها المفوضية منطقية وصحيحة وليس بها ما يشوبها.

وتعتبر المفوضية الوضع القانوني في هذا الأمر كافيا ، كما أنها أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمول الأجنة البشرية أصلا وأنه يراقب ذلك.

وقالت المفوضية إن سياستها تساعد على خفض حالات الإجهاض.

كما أشارت المفوضية أيضا إلى احتياجات أبحاث الخلية الجذعية التي ربما ساعدت مستقبلا في مداواة أمراض ميؤس شفاؤها.