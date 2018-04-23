غارة للتحالف تصرع قياديا حوثيا بارزا باليمن

هسبريس - متابعة

قتل القيادي البارز في جماعة أنصار الله الحوثية صالح الصماد، في غارة للتحالف العربي على محافظة الحديدة اليمنية، حسبما أعلنت الجماعة اليوم الاثنين.

وأعلنت الجماعة تعيين مهدي المشاط كرئيس للمجلس السياسي الأعلى بدلا منه.

يذكر أن التحالف العربي كان قد رصد مبلغ 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى القبض على الصماد.