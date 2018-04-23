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الرئيسية | خارج الحدود | غارة للتحالف تصرع قياديا حوثيا بارزا باليمن

غارة للتحالف تصرع قياديا حوثيا بارزا باليمن

غارة للتحالف تصرع قياديا حوثيا بارزا باليمن
هسبريس - متابعة
الاثنين 23 أبريل 2018 - 20:40

قتل القيادي البارز في جماعة أنصار الله الحوثية صالح الصماد، في غارة للتحالف العربي على محافظة الحديدة اليمنية، حسبما أعلنت الجماعة اليوم الاثنين.

وأعلنت الجماعة تعيين مهدي المشاط كرئيس للمجلس السياسي الأعلى بدلا منه.

يذكر أن التحالف العربي كان قد رصد مبلغ 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى القبض على الصماد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Zakaria from Oujda الاثنين 23 أبريل 2018 - 20:58
الحوثيون هم أذناب إيران. يحاربون عنها بالنيابة ويتمنون تدمير الكعبة. خير مثال هو التفجيرات التي عرفتها مكة في أحد مواسم الحج في الثمانينات من أتباع الخميني. كربلاء عند الشيعة أفضل من مكة والله المستعان.
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