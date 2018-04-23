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الرئيسية | خارج الحدود | قتلى وجرحى في دهس سيارة لمشاة بتورونتو الكندية

قتلى وجرحى في دهس سيارة لمشاة بتورونتو الكندية

قتلى وجرحى في دهس سيارة لمشاة بتورونتو الكندية
هسبريس - متابعة
الاثنين 23 أبريل 2018 - 19:32

أعلنت الشرطة الكندية، مساء الاثنين، عن سقوط 10 أشخاص بين قتيل وجريح في عملية دهس في مدينة تورونتو جنوب شرق البلاد.

ونقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً ومقاطع فيديو لموقع الحادث، أظهرت عدداً من المصابين بدت حالاتهم حرجة.

ولاحقاً، أعلنت الشرطة الكندية اعتقال سائق الشاحنة البيضاء الذي نفذ العملية.

وبحسب شبكة "سي تي في نيوز" الكندية، فإن الواقعة جاءت في شارع "يونغ" المزدحم.

وتشير الإحصاءات الأولية إلى دهس 10 أشخاص.

وإلى الآن لم تتحدد حجم الإصابات وسيارات الإسعاف متمركزة في المكان.

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