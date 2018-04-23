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كُتّاب وآراء
دهس تورونتو .. مقتل 9 أشخاص وجرح 16 آخرين
ذكرت الشرطة الكندية اليوم الاثنين أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 16 آخرين، بعدما دهست شاحنة عن عمد عددا من المارة في شمال مدينة تورونتو .
وقال وزير الأمن العام الكندي رالف جودالي إنه من المبكر جدا القول ما إذا كان هذا الحادث إرهابيا أم لا.
وقال مسؤولون إن الشرطة عثرت على الشاحنة البيضاء المؤجرة واعتقلت السائق.
ووقع الحادث حينما تجاوزت الشاحنة الرصيف ودهست المشاة بالقرب من تقاطع شارعين مزدحمين في تورنتو، أكبر مدن كندا.
وأشار جودالي إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث مرتبط باجتماع يعقد اليوم الاثنين في تورنتو لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، مضيفاً أنه لم يتم رفع حالة التأهب في البلاد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
إذا كان المنفذ عربيا أو مسلما فإن الحدث إرهابي، أما إن كان اسمه كارلوس فإنه مختل عقليا أو يعاني من اضطرابات نفسية. كما لو كان المنفذين العرب للعمليات الإرهابية السابقة في كامل قواهم العقلية.
فبالنسبة لي، إذا قام أي شخص عربي أو مسلم، مسيحي أو يهودي أو من أي جنسية أو أي ديانة بقتل أبرياء فهو مختل أو مريض نفسي.