دهس تورونتو .. مقتل 9 أشخاص وجرح 16 آخرين

هسبريس - متابعة

ذكرت الشرطة الكندية اليوم الاثنين أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 16 آخرين، بعدما دهست شاحنة عن عمد عددا من المارة في شمال مدينة تورونتو .

وقال وزير الأمن العام الكندي رالف جودالي إنه من المبكر جدا القول ما إذا كان هذا الحادث إرهابيا أم لا.

وقال مسؤولون إن الشرطة عثرت على الشاحنة البيضاء المؤجرة واعتقلت السائق.

ووقع الحادث حينما تجاوزت الشاحنة الرصيف ودهست المشاة بالقرب من تقاطع شارعين مزدحمين في تورنتو، أكبر مدن كندا.

وأشار جودالي إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث مرتبط باجتماع يعقد اليوم الاثنين في تورنتو لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، مضيفاً أنه لم يتم رفع حالة التأهب في البلاد.