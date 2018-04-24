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كُتّاب وآراء
مسلمو فرنسا ينددون بدعوة إلى إبطال سور قرآنية
ندد مسلمو فرنسا، الإثنين، بمقال طالب بإبطال سور من القرآن الكريم، بدعوى أنها "تحرض على معاداة السامية وقتل غير المسلمين".
وقال دليل بوبكر، عمدة جامع باريس الكبير، في بيان صحفي، إنّ "الهوس الجنوني بمعاداة السامية، والحكم غير العادل الذي أصدره المقال ضد المسلمين والإسلام يهدد بإثارة الطوائف الدينية ضد بعضها".
وأضاف أنّ مسلمي فرنسا "ملتزمون بقيم الجمهورية، وينددون بالفعل منذ عقود بمعاداة السامية والعنصرية ضد المسلمين في كافة أشكالها".
وأشار "بوبكر" إلى اجتماع عقد بين عدد من الأئمة والحاخامات اليهود في 11 أبريل، كوسيلة لتقريب وجهات النظر والجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين مسلمي ويهود فرنسا.
من جهته، نقل موقع شبكة "فرانس 24" التلفزيونية الفرنسية، عن طارق أوبرو، إمام مسجد بوردو الكبير (جنوب غرب) قوله إن "القول بأن القرآن الكريم يدعو إلى القتل بالغ العنف وسخيف".
ونشرت صحيفة "لو باريزيان"، الأحد، مقالاً بعنوان "ضد معاداة السامية الجديدة"، لدعوة القيادات الإسلامية إلى إبطال سور من القرآن الكريم بذريعة أنها "تدعو إلى قتل ومعاقبة اليهود والمسيحيين والملحدين".
ووقع على المقال 300 شخص، بينهم الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء السابق مانويل فالس، والمغني شارل أزنافور، والممثل جيرار ديبارديو.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
صدق الله العظيم
مليار مسلم يعتقد أنها كلام الله، والستة ملايير الباقية تعتبرها كلام كأي كلام.
مليار مسلم يتلوا آيات لقتل سائر الست ملايير الغير مسلمين.
كيفاش بغيتوا تعيشوا قي سلام وانتم تدعون لقتلهم في صلواتكم؟
آية تدعو الى السلم و السلام بقتل غير المسلمين.
هل سيمطروننا بمقالات لا تعد ولا تحصى للدفاع عن القرءان كما يدافعون عن البخاري ????.....
مجرد اسئلة فهل من مجيب ?
Ce sont des paroles humaines qu'a ecrites le proche de Mahomet qui est Waraka Ibn Nawfal...Mahomet etait un Arabe comme les autres : un terroriste qui a detruit les statues de la Kaaba , un guerrier comme Al Saoud qui a tue et pille et a viome des femmes.....
في فرنسا لو حاولت مثلا التشكيك في عدد اليهود الذين ماتوا في المحرقة لتمت متابعتك قانونيا أما لو أنكرت وجود هذه المحرقة لأصبحت مجرما في نظرهم. من يعيش في فرنسا يفهم هذا الكلام.