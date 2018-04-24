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الرئيسية | خارج الحدود | مسلمو فرنسا ينددون بدعوة إلى إبطال سور قرآنية

مسلمو فرنسا ينددون بدعوة إلى إبطال سور قرآنية

مسلمو فرنسا ينددون بدعوة إلى إبطال سور قرآنية
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 09:03

ندد مسلمو فرنسا، الإثنين، بمقال طالب بإبطال سور من القرآن الكريم، بدعوى أنها "تحرض على معاداة السامية وقتل غير المسلمين".

وقال دليل بوبكر، عمدة جامع باريس الكبير، في بيان صحفي، إنّ "الهوس الجنوني بمعاداة السامية، والحكم غير العادل الذي أصدره المقال ضد المسلمين والإسلام يهدد بإثارة الطوائف الدينية ضد بعضها".

وأضاف أنّ مسلمي فرنسا "ملتزمون بقيم الجمهورية، وينددون بالفعل منذ عقود بمعاداة السامية والعنصرية ضد المسلمين في كافة أشكالها".

وأشار "بوبكر" إلى اجتماع عقد بين عدد من الأئمة والحاخامات اليهود في 11 أبريل، كوسيلة لتقريب وجهات النظر والجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين مسلمي ويهود فرنسا.

من جهته، نقل موقع شبكة "فرانس 24" التلفزيونية الفرنسية، عن طارق أوبرو، إمام مسجد بوردو الكبير (جنوب غرب) قوله إن "القول بأن القرآن الكريم يدعو إلى القتل بالغ العنف وسخيف".

ونشرت صحيفة "لو باريزيان"، الأحد، مقالاً بعنوان "ضد معاداة السامية الجديدة"، لدعوة القيادات الإسلامية إلى إبطال سور من القرآن الكريم بذريعة أنها "تدعو إلى قتل ومعاقبة اليهود والمسيحيين والملحدين".

ووقع على المقال 300 شخص، بينهم الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء السابق مانويل فالس، والمغني شارل أزنافور، والممثل جيرار ديبارديو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - دين الحق الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 09:25
لا صافي كملات ؟كاع كملتهوم بقا ليكوم غير نقيييص من القران الكريم.اقسم بالله الى وليت كانخاف من غدا
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15
2 - مروك مغربي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 09:30
القران لايعادي احدا لان المسلمين لايتدخلون في قتل الناس بل حتى يظلموا ويقتلوا لذلك وجب الدفاع عن النفس اما القتل فبنوا ايسراىل من حرم الله عليهم قتل البشر المسلم اخو المسلم لايقتله ولايخذله
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9
3 - مغربي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 09:31
يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ .
صدق الله العظيم
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40
4 - عادل الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 09:32
القرآن محفوظ بحفظ الله، فلا تشوشكم هذه الخرجات ... طاب صباحكم...
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33
5 - إبطال شرع الله الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 09:36
أهو قانون؟ حتى نعطله أو نبطله، أم زابور؟ نخفي بعضه ونبدي بعضه إرضاء لليهود والنصارى والملاحدة، إنه القرآن مفخرة أمة محمد حتى وإن هجروا وقتلوا وأستبيحت دماءهم ونسائهم وشيوخهم وأطفالهم، إن القرآن بأعلى صوت مفخرتكم يا أمة محمد، ومن قتلكم في الدنيا لا يهمكم، ذلك لأنه مقتول في القرآن، وخالد في النار. يأمة محمد إنكم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يأمة محمد أمنتكم الأمم في بلدانكم وتعايشوا معكم، وصاهرتموهم وتاجرتموهم وآمن بعضهم لكم، ومع كل هذا هم الآن يقتلونكم. فلهذا جعلكم الله خير أمة.
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26
6 - كافر من بني جلدتكم الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 09:40
الحمد للعقل بدأ العالم يدرك خطورة تلك النصوص التي أُلّفت في عصور الجهل.
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-83
7 - ماغوكان الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 09:52
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن الله أرحم باﻷم بولدها .
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14
8 - سعيد وعنيد الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 09:59
قلتها بزاف تالخطرات، خاصنا شطب العديد من الآيات القرآنية والنصوص في الكتب الإسلامية لأنها خطر على البشرية جمعاء.
مليار مسلم يعتقد أنها كلام الله، والستة ملايير الباقية تعتبرها كلام كأي كلام.
مليار مسلم يتلوا آيات لقتل سائر الست ملايير الغير مسلمين.
كيفاش بغيتوا تعيشوا قي سلام وانتم تدعون لقتلهم في صلواتكم؟
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-22
9 - right الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 10:02
السلام عليكم و رحمة الله.بغيت نعرف غير شكون كيدير j aime pas على التعاليق.قريت التعاليف و كلها ضد تنقيص القرآن الكريم او ابطال بعض اياته او سوره.واش حنا مسلمين أو تسلخنا من جلدنا و بعضنا غادي يبدل الله بفرنسا؟ حتى داك المكمش ديال ازنافور موقع هز و دال بوزبايل ديال ساركوزي.واللي معجبوهش تعاليق اللي ضد هذ التخربيق يكون متأكد راه من عباد ماماه ف فرنسا
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2
10 - لاديني الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 10:04
حين بداية الحرب الاهلية القادمة الى اوربا سوف يندمون اشد الندم على استضافتهم اشخاصا افشلوا دولهم الاصلية ويبحثون عن افشال اخرى
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0
11 - متابع الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 10:06
فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ.. صدق الله العظيم
آية تدعو الى السلم و السلام بقتل غير المسلمين.
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12 - mohamed الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 10:10
حسبي الله ونعم الوكيل زمان الفتنه
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13 - محمد الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 10:11
لا توجد أية واحدة في القرأن تدعو إلى قتل كل من يؤمن بدين الأسلام وأتذكر بالمناسبة أحد الخصوم حين وجه نفس ذلك السؤال نحو المرحوم أحمد ديدات وما كان من ديدات إلا أن ناول ذلك الشخص القرأن وقال له إبحث لي عن أية واحدة فقط تقول أن من لا يعتنق الإسلام يجب أن يقتل وسأعطيك الوقت حتى العاشرة مساء، فبهت الذي كفر وتعالت أصوات ضحكات الحاضرين في القاعة
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14 - Axel hyper good الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 10:13
هل سنجد من يرصد 10 ملايين للرد على هؤلاء ???

هل سيمطروننا بمقالات لا تعد ولا تحصى للدفاع عن القرءان كما يدافعون عن البخاري ????.....

مجرد اسئلة فهل من مجيب ?
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15 - سور بريئة. الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 10:15
اما اليهود الدين يقتلون المسلمين ضلما وعدوانا .هل يوجد شيئ في ديانتهم ما يحردهم على فعل متل هدا الإجرام . فالدين ممن قاموا بعمليات إجرامية في اروبا اغلبهم من دوي السوابق العدلية او مدمنين على المخدرات . اتركوا القرآن الكريم .انه سوء الفهم وحرب من الحروب على الإسلام.التى تتبنى ان بعض السور هي التي تسبب الإجرام .
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16 - Mohamed Abdou الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 10:19
Handhoum Hakk.Le Coran doit etre change sur la guerre contre les autrzs religipns ( wa Katilo Al Yahoud wa Nasara...) et d'autres choses sur le sexe (Fankihou Ma...) sur la coupure des mains , des tetes etc.
Ce sont des paroles humaines qu'a ecrites le proche de Mahomet qui est Waraka Ibn Nawfal...Mahomet etait un Arabe comme les autres : un terroriste qui a detruit les statues de la Kaaba , un guerrier comme Al Saoud qui a tue et pille et a viome des femmes.....
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17 - من فرنسا الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 10:21
المشكلة هو ان بعض الناس اولو القرءان غلطا.والمسلمين لم يعطو صورة جيدا للاسلام.وكذالك مفهوم ان تكون مسلما وان تكون مؤمنا.اذا كان العرب في بلادهم العربية لا يميزون بين هذا فكيف للغرب ان يعرف الفرق بين المسلم والمؤمن
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0
18 - larbigad الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 10:22
قال تعالى انا نحن نزلنا الدكر وان له لحافظون..... للقران رب يحميه
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-1
19 - Zakaria from Oujda الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 10:25
أين هم أصحاب مقولة فرنسا دولة الحق والقانون والديمقراطرية والعدالة الاجتماعية و...
في فرنسا لو حاولت مثلا التشكيك في عدد اليهود الذين ماتوا في المحرقة لتمت متابعتك قانونيا أما لو أنكرت وجود هذه المحرقة لأصبحت مجرما في نظرهم. من يعيش في فرنسا يفهم هذا الكلام.
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20 - Yassine benfkir الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 10:28
القران كلام الله والله هو الدي وعدا بحفضه ادا ما عليكوم ان تترك اموراكم لله .وتدعون بدعاء الى الله ان ينصرا المسلمين.
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