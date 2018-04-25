الاتحاد الأوروبي يناقش القيود الاقتصادية مع الجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

يتوجه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، إجناسيو جارسيا بيرثيرو، إلى الجزائر لبدء محادثات مع سلطات البلاد، الخميس من هذا الأسبوع، حول الإجراءات الحمائية التي تحد من الواردات إلى الجزائر.

وتجنب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في الجزائر، جون أورورك، الكشف عن مضمون هذا الاجتماع خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة.

أورورك، ردا على أسئلة الصحفيين حول إمكانية قيام بروكسل بتفعيل المادة 100 من اتفاقية الشراكة، قال: "نحن في انتظار بيرثيرو؛ اعتقد أن الوقت قد حان لإتاحة الفرصة أمام الخبراء للحوار".

من جانبه، دافع الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن سياسة الحكومة الحالية باعتبارها "لا تحاول تقييد التجارة، كما دعا الاتحاد الأوروبي، وإنما تدعم جهود الجزائر في إصلاحاتها لتعزيز أدائها الاقتصادي".

جدير بالذكر أن اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، السارية منذ شتنبر 2005 ، تنص على إنشاء اتفاقية تجارة حرة من خلال الاختفاء التدريجي للرسوم الجمركية لعام 2017.

ويمثل الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الرئيسي للبلد، 60% من التبادلات التجارية مع الجزائر في الفترة من 2005 إلى 2015- التي وصلت إلى 14 مليار دولار من الصادرات بينما وصلت الواردات إلى 220 مليار دولار.

الجزائر غارقة في أزمة اقتصادية حادة، منذ عام 2014، على خلفية انخفاض أسعار النفط، إلى جانب الغاز الذي يدعم اقتصادها بشكل كبير، حيث أن كليهما يمثلان 97% من صادراتها.