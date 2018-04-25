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الرئيسية | خارج الحدود | تجار السيارات الألمانية الأكثر تضررا من أزمة الديزل

تجار السيارات الألمانية الأكثر تضررا من أزمة الديزل

تجار السيارات الألمانية الأكثر تضررا من أزمة الديزل
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 25 أبريل 2018 - 02:27

خلص تقرير إلى أن تجار السيارات، وخاصة في سوق السيارات المستعملة، الأكثر تضررا من أزمة الديزل المستمرة في ألمانيا.

وأظهرت دراسة لصندوق السيارات الألمانية، أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أن 87% من تجار السيارات يمكنهم إعادة بيع السيارات المستعملة التي تعمل بالديزل ، فقط بخصومات كبيرة.

وخلص تقرير الصندوق الشهري إلى أن نحو 22% من التجار لا يمكنهم قبول السيارات المستعملة ضمن اتفاقيات المبادلة.

ويذكر أن صورة السيارات التي تعمل بالديزل تضررت بصورة كبيرة بعد اعتراف قطاع السيارات الألمانية أنه تلاعب بنتائج اختبارات الانبعاثات، بالإضافة إلى التهديد بمنع القيادة في عدة مدن ألمانية في محاولة لتحسين جودة الهواء السيئة التي تجاوزت حدود الاتحاد الأوروبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - م ع الأربعاء 25 أبريل 2018 - 02:39
الحكام الألمان لا زالوا يرفضون قرار أوروبا بمنع سيارات الديزل في المدن لأن الألمان لا تهمهم صحة المواطن فقط الأرباح على جثت الألمان.
هناك دول أوروبية ستمنع سيارات البنزين و الديزل في السنوات القادمة و تعويضها بالسيارات الكهربائية للحفاظ على البيئة و صحة مواطنيها عكس الألمان دائما الإقتصاد قبل صحة المواطن.
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