رئيسة مالاوي السابقة تعود من المنفى الاختياري

هسبريس ـ مُتابعة

تعتزم رئيسة مالاوي السابقة جويس باندا العودة إلى بلادها بعد قضاء ما يقرب من أربع سنوات في منفى اختياري، حسب ما قال المتحدث باسمها.

وأفاد المتحدث أنديكوتشي تشانثونيان بأن باندا سوف تعود، يوم السبت المقبل ، لتبقى في مالاوي .. وحث المتحدث أنصار الرئيسة السابقة على استقبالها في المطار.

وسوف يكون في انتظار باندا أيضا، لدى عودتها، أمر اعتقال سارٍ يتعلق بتهم فساد. وأصدرت الشرطة أمر الاعتقال في يوليوز العام الماضي بسبب ما تردد أنه "سوء استغلال لأموال الدول"ة.

وأكد المتحدث باسم الشرطة، جيمس كادادزيرا، أن أمر الاعتقال لا يزال ساريا، ولكنه لم يصرح بما إذا كان سوف يتم القبض على باندا لدى وصولها إلى البلاد.

وبعد هزيمتها في انتخابات عام 2014، غادرت باندا مالاوي وسط اتهامات في إطار أكبر فضيحة فساد في تاريخ مالاوي، والتي تعرف باسم "كاش جيت".

ويقول مكتب مكافحة الفساد في مالاوي، منذ ذلك الحين، إن تحقيقاته لم تخلص إلى دليل على إدانة باندا، بينما تعيش المعنية بالأمر، وهي أول امرأة تتولى الرئاسة في مالاوي، وسط الولايات المتحدة منذ عام 2014 .

جدير بالذكر أن عودة باندا إلى بلادها تأتي في وقت تستعد بلادها للانتخابات المقررة العام المقبل، ولم يتضح ما إذا كانت سوف تترشح للرئاسة مجددا.