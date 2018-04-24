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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تجمد ترحيل الآلاف من اللاجئين الأفارقة

إسرائيل تجمد ترحيل الآلاف من اللاجئين الأفارقة

إسرائيل تجمد ترحيل الآلاف من اللاجئين الأفارقة
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 20:45

أعلنت إسرائيل عن تجميد الخطط الرامية إلى ترحيل نحو 40 ألف لاجئ افريقي.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن ممثلي الحكومة أعلنوا خلال جلسة لدى المحكمة العليا أنه لن يتم توزيع قرارات ترحيل جديدة على اللاجئين كما أعلنوا عن إلغاء قرارات الترحيل التي تم توزيعها بالفعل.

ونقلت التقارير عن هؤلاء المسؤولين قولهم إنه من غير الممكن في الوقت الحاضر ترحيل لاجئين رغم إرادتهم إلى دول ثالثة.

وكشفت تقارير إعلامية عن فشل مفاوضات إسرائيل مع أوغندا ورواندا بشأن إيواء الدولتين الافريقيتين لطالبي لجوء أفارقة.

كانت إسرائيل صنفت اللاجئين الأفارقة الذين قدموا إليها وغالبيتهم من السودان واريتريا، على أنهم مهاجرون غير شرعيين، وقبلت طلبات اللجوء المقدمة من بعضهم في حالات استثنائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Abdellah الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:00
أصبحت الهجرة إلى إسرائيل .لأن في إسرائيل المواطن يتمتع بحقوق المواطنة
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2 - moha الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:17
israel est une grande nation qui fraie son chemin sur la voie de progres ;cela va deplaire a certains ,mais c'est la verite.
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