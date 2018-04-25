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الرئيسية | خارج الحدود | المتهم في "دهس تورونتو" خريج جامعة .. وترودو: جريمة مروعة

المتهم في "دهس تورونتو" خريج جامعة .. وترودو: جريمة مروعة

المتهم في "دهس تورونتو" خريج جامعة .. وترودو: جريمة مروعة
هسبريس من كندا
الأربعاء 25 أبريل 2018 - 02:00

مثل أمام المحكمة، الثلاثاء، سائق الشاحنة التي دهست المارة في أحد شوارع تورونتو الكندية، ما خلف أزيد من 10 قتلى و15 جريحا؛ والذي اعتقل زوال أمس بالمدينة ذاتها.

وعرض المتهم المسمى إليك ميناسيان، والبالغ من العمر 25 عاما، على محكمة بنورث يورك في تورونتو وهو مقيد اليدين ويرتدي بذلة بيضاء، ووجهت له المحكمة تهما تتعلق بجرائم قتل 10 أشخاص و13 محاولة قتل مع سبق الإصرار؛ وغادر المحكمة تحت حراسة مشددة، بعد تعيين يوم 10 ماي المقبل موعدا ليعرض أمام المدعي العام.

وحسب ما نشرته الصحافة الكندية فإن إليك ميناسيان بالكاد أنهى دراسته في المعلوميات الأسبوع الماضي، ويسكن بمنطقة ريشموند هيل ضواحي تورونتو؛ وسبق أن قضى شهرين في الخدمة العسكرية ما بين 23 غشت و25 أكتوبر 2017 .

وقبل دقائق من حادث الدهس كتب ميناسيان في صفحته على "فايسبوك" رسالة غامضة ومثيرة للقلق، يشيد فيها بإليوت رودجر، المتورط في عملية القتل في سانتا باربارا سنة 2014 في كاليفورنيا.

وخلف الحادث الذي يتزامن مع استعداد كندا لاستضافة قمة الدول السبع الكبرى في منطقة شارلوفوا ردود فعل العديد من رجال السياسة الكنديين، وعلى رأسهم الوزير الأول الكندي جاستن ترودو، الذي شجب الهجوم واعتبره أحمقا، وقال: "ما وقع أمس في تورنتو هجوم لا معنى له ومأساة مروعة".

وفي السياق نفسه تقدم الوزير الأول الكندي نيابة عن كل الكنديين بأحر التعازي لعائلات كل ضحايا الهجوم، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى .

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