الجيش المصري يحصي قتلى "الجهاديين" في سيناء

هسبريس ـ مُتابعة

قتل ثلاثة ضباط بالجيش المصري و30 متطرفا إسلاميا بآخر سبعة أيام في عمليات عسكرية بشمال ووسط شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي مصر، حسب ما جاء في بيان رسمي عسكري.

وأشار البيان العسكري إلى أن القوات المسلحة تمكنت، الأسبوع الماضي، من القضاء على أمير تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي بوسط سيناء، ناصر أبو زقول، بالإضافة إلى مقتل عدد أربعة أفراد شديدي الخطورة و8 تكفيريين بشمال ووسط سيناء.

كما "قامت قوات الشرطة بالقضاء على 17 فردا تكفيريا نتيجة لمعلومات أمنية عن اختباء عدد من العناصر التكفيرية بإحدى المناطق السكنية المهجورة بدائرة قسم اول العريش"، وفق المصدر نفسه.

وشهدت الفترة ذاتها القبض على 173 شخصا آخرين بشمال ووسط سيناء، وقيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد 74 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات، وتدمير 437 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلها على كمية من مواد الإعاشة والملابس العسكرية وكميات من الذخائر، وفقا للبيان.

وأطلق الجيش المصري، في التاسع من فبراير الماضي، عملية "سيناء 2018" بشمال ووسط شبه الجزيرة المصرية. وتحارب القوات المسلحة، منذ أواخر 2014، الجماعات المسلحة المتشددة بشمال ووسط سيناء، بينها "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم "داعش"، والتي مددت نشاطها إلى خارج شبه الجزيرة.