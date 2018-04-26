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كُتّاب وآراء
فضيحة فساد تخيم على ملفات اللاجئين في ألمانيا
على خلفية شبهة فساد في الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين في ألمانيا، تعتزم السلطات الألمانية مراجعة عشرات الآلاف من القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء.
وأعلن وكيل وزارة الداخلية المختص بالشؤون البرلمانية شتيفان ماير، خلال جلسة للجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني، إجراء مراجعة لعشرة في المئة من كافة طلبات اللجوء التي حصلت على موافقة خلال الأعوام الماضية.
وعلمت وكالة الأنباء الألمناية، من مصادر مطلعة في البرلمان، أنه سيجرى اختيار الحالات التي سيشملها الفحص على نحو عشوائي.
تجدر الإشارة إلى أن الادعاء العام الألماني يجري تحقيقات ضد مديرة سابقة لأحد المكاتب التابعة للهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين في مدينة بريمن الألمانية.
وتشتبه السلطات في أن المتهمة منحت اللجوء دون وجه حق لنحو 1200 فرد على الأقل، خلال الفترة من عام 2013 حتى 2016. وبحسب بيانات الادعاء العام فإن معظم الحالات تتعلق بأكراد ينتمون إلى الطائفة الإيزيدية.