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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تمهد لتفاهم جديد بشأن برنامج إيران النووي

فرنسا تمهد لتفاهم جديد بشأن برنامج إيران النووي

فرنسا تمهد لتفاهم جديد بشأن برنامج إيران النووي
هسبريس - متابعة
الخميس 26 أبريل 2018 - 00:20

كشفت هيلين لوغال، السفيرة الفرنسية لدى تل أبيب، عن قرب توصل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية إلى تفاهم مشترك حول الاتفاق النووي الإيراني.

ونقلت صحيفة "مكور ريشون" الإسرائيلية عن لوغال قولها: "نعمل سوية مع ألمانيا وبريطانيا والإدارة الأمريكية بهدف تحسين الاتفاق النووي الإيراني، وأفترض أننا سنعمل على ذلك حتى للحظة الأخيرة وبجدية كبيرة".

وأضافت: "موقفنا هو أن الاتفاق النووي ليس كاملاً، وهناك ما يجب تعديله، ويجب تعزيز جوانب معينة مثل مسألة المراقبة. يجب أيضاً معالجة المواضيع التي ظلت خارج الاتفاق، مثل البرنامج الصاروخي، وفرنسا تعمل لفرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على إيران في هذا السياق".

وفي حين تسعى واشنطن إلى الانسحاب من الاتفاق المبرم بين طهران ومجموعة "5+1" (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، أكدت السفيرة الفرنسية على رغبة بلادها في الإبقاء على الاتفاق الذي اعتبرت أن الوضع بدونه "سيكون أكثر خطورة"، على حد تقديرها.

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