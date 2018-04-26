أحدث الملابس تمزج أليافا طبيعية واصطناعية

هسبريس - د.ب.أ

يجب أن تكون الملابس العملية الجيدة مسامية ما يعني أنها تحتفظ بالحرارة ولكن تسمح بتبخر العرق.

اعتمدت صناعة ملابس الخروج حتى الآن، في الأساس، على الألياف الاصطناعية لتحقيق هذا. ولكن الآن يمزج مصنعو هذه الملابس الألياف الاصطناعية بالمواد الطبيعية.

ستقدم أي علامة تجارية شهيرة الألياف الطبيعية مثل صوف الميرينو وقطن أو الكشمير لموسم 2018/2019، حسبما يقول الخبراء.

وتقول محللة الاتجاهات لويزا سميث: "إنه يمكن معالجتها مع الألياف الاصطناعية وتحدث تغييرا جذريا في الصناعة في هذا المزيج".

يمكن للألياف الاصطناعية العالية التقنية التأقلم مع درجة حرارة الجسم، لتمتص الحرارة أو تحتفظ بها أو تبرد الهواء. وتوضح سميث أن الألياف الاصطناعية فقط هي القادرة حاليا على تحقيق هذا.

وفي نفس الوقت، يحب المستهلكون الألياف الطبيعية ومستوى الراحة الذي تقدمه.

وهذا لما الصناعة تستخدم بازدياد مزيج من المواد الطبيعية والاصطناعية. ويمزج هذا النهج مزايا النسيج الطبيعي مع تلك الخاصة بالمواد الاصطناعية.