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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الإيراني يعلن رفض تعديل الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني يعلن رفض تعديل الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني يعلن رفض تعديل الاتفاق النووي
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 25 أبريل 2018 - 16:35

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تسمح بإضافة أو حذف أي كلمة من الاتفاق النووي الموقع بينها وبين القوى العالمية الكبرى.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول: "لن تضاف أو تحذف أي كلمة من الاتفاق النووي"، مضيفا أن الولايات المتحدة "هي المتهمة بسبب عدم التزامها بتعهداتها في الاتفاق النووي".

وردا على موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون :"إذا أرادت أوروبا إرضاء ترامب فإن عليها أن تدفع من جيبها وليس من جيب الشعب الإيراني".

وكان ماكرون ألمح، أمس، إلى استعداده لإجراء محادثات حول اتفاق نووي جديد مع إيران، وقال إنه ينبغي تمهيد الطريق من أجل اتفاق جديد، وذلك في مسعى لتهدئة المخاوف والاعتراضات الأمريكية على الاتفاق.

وفي وقت سابق اليوم أيضا، شن روحاني هجوما على ترامب واتهمه بأنه لا يعرف شيئا عن السياسة ولا الاتفاقات الدولية. وقال روحاني :"أنت لا تعرف شيئاً عن السياسة والحقوق والاتفاقات الدولية، أنت مجرد تاجر لا تعرف بعالم السياسة، ومشكلتنا اليوم هي أننا نواجه ساسة لا يدركون أبعاد تصريحاتهم وقراراتهم".

وأضاف روحاني :"ترامب يصف الاتفاق النووي (بين القوى العالمية وإيران) بأنه اتفاق سيىء وخطير ... إذا كان هذا الاتفاق سيئا، لماذا قمتم بالتوقيع عليه؟ ألم يكن مسؤولو أمريكا السابقون يعرفون ذلك؟".

وأشار روحاني إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تسعى إلى نهب جميع ثروات العالم العربي، وقال إن :"الأمريكان والغرب يريدون السيطرة على جميع ثروات العالم العربي ... نفوسهم الشرهة متوجهة نحو الذهب الأسود في منطقة الشرق الأوسط".

كان ترامب هدد الليلة الماضية "بمشاكل أكبر" إذا استأنفت إيران برنامجها النووي، واتهم الجمهورية الإسلامية بأنها صانعة للمشكلات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقال ترامب :"حيثما تذهب في الشرق الأوسط، يبدو أن إيران تقف وراء كل مشكلة".

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