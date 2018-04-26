"فيجي" تعتذر عن تحويل كنيسة إلى دورة مياه

هسبريس ـ مُتابعة

اعتذرت سلطات السياحة في فيجي، بعد نشر فيديو ترويجي احتوى على ترجمة غير صحيحة لكلمة محلية تعني "كنيسة"، حيث تمت ترجمتها بطريق الخطأ على أنها "دورة مياه".

واحتوى الفيديو على كلمة "فالي ني لوتو" باللغة الفيجية، وتمت ترجمتها على أنها "دورة المياه"، بينما هي تعني "عبادة" أو "كنيسة".

وكان الفيديو يهدف لعرض الكلمات اليومية باللغة الفيجية للزوار الأجانب. ومنذ اكتشاف الخطأ حذفت هيئة تنشيط السياحة الفيديو المنشور من على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أصدرت الهيئة اعتذارا، وألقت باللوم على خطأ في تصميم غرافيك. بينما استخدم الكثيرون في فيجي مواقع التواصل الاجتماعي للتنفيس عن غضبهم أو للسخرية في تفاعلهم مع كل ذلك.