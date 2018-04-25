"السراويل الآمنة" .. أحدث صيحات مقاومة الاغتصاب

روزالي ديلاني*

في صباح أحد أيام الشتاء في عام 2015، كانت ساندرا سيلز تركض في غابة بالقرب من مدينة أوبرهاوزن في غرب ألمانيا عندما أحاط بها ثلاثة رجال مخمورين

حاول الرجال الاعتداء عليها، وبدأ أحدهم في شد سروالها الداخلي؛ ولكن لحسن الحظ ظهر أحد المارة ومعه كلب في الوقت المناسب، مما جعلهم يفزعون ويفرون بعيدا.

غير أن الشعور بالارتياح لم يدم بالنسبة إلى سيدة الأعمال البالغة من العمر 42 عاما؛ فقد أدركت سيلز أنها عرضة للاعتداء عليها أثناء ممارسة رياضة الركض، التي تمثل جزءا كبيرا من حياتها.

وتقول: "ذهبت الى المنزل، ولم أستطع التوقف عن التفكير بشأن ما كان يمكن أن يحدث".

فكرت جاهدة فيما يمكن أن تفعله لكي تشعر بالأمان، وفي نهاية المطاف توصلت إلى فكرة.. نوع من أنواع الدروع لمنطقة ما بين الفخذ والبطن أو ما يطلق عليها "الأربية". وتوجهت إلى معمل طباعة بالأبعاد الثلاثية لكي يعد لها نموذجا أوليا.

وقالت لفني الطباعة: "أريدك أن تطبع لي شيئا أضعه في منطقتي المقدسة، بحيث لا يتمكن أحد من الوصول إليها".

ثم أدركت سيلز أنها قد لا تكون المرأة الوحيدة التي تشعر بانعدام الأمان عندما تركض في منطقة خارجية، وهداها تفكيرها إلى تحويل الفكرة إلى منتج تجاري، واستشارت رياضيين وخبراء في صناعات التكنولوجيا والأمن.

وكانت النتيجة "سراويل آمنة"، متاحة الآن للشراء عبر الإنترنيت مقابل 149 يورو (180 دولارا).

تم تصميم السراويل بحيث تمنع الاعتداءات الجنسية من خلال ثلاث آليات: قفل يحكم ربطها على من ترتديها بحيث يصعب إزالتها بالقوة، ونسيج مقاوم للتمزق، وجرس إنذار تبلغ قوته 130 ديسيبل.

من ناحية الأسلوب، فهي ليست بعيدة كل البعد عن سراويل الركض العادية، إلى جانب القفل - الذي يأتي في مجموعة من الألوان الزاهية؛ ولكن هل تستطيع السراويل حقا أن تمنع الاغتصاب؟ تتباين الآراء.

ويقول خبير من مبادرة برلين ضد العنف تجاه النساء: "لن يمتنع الرجال بسبب العقبات. ولن تمنع السراويل صور الاعتداء الجسدي الأخرى"؛ بل إن البعض منهم يقول إن السراويل قد تستفز المعتدي أكثر، وتؤدي إلى تصعيد العنف. ولكن سيلز ترد؟ "يمكن أن يقتلني بعد أن يغتصبني. فلماذا لا أحاول تجنب التعرض للاغتصاب؟".

على الرغم من أن السراويل كانت تستهدف في البداية النساء اللواتي يمارسن الرياضة في الهواء الطلق، فإن نطاقها امتد الآن ليشمل السراويل الداخلية الآمنة - التي يتم ارتداؤها تحت الجينز أو التنورة أثناء قيام النساء بمهامها اليومية المعتادة. وتباع الملابس الداخلية الآمنة حاليا مقابل 89 يورو.

وتقول سيلز إن سلعتها تثير اهتماما في مناطق بعيدة، مثل الهند وأمريكا الجنوبية؛ ولكن لتوفير سلعتها لهذه الأسواق بشكل صحيح، سيتعين عليها تطوير منتج يكون في المتناول أكثر من ناحية السعر.

وأضافت أن لديها بعض العملاء الذين يشعرون بالرضا؛ فقد اتصلت بها امرأة لتقول إنها تم سحبها من على دراجتها من قبل رجلين أثناء سيرها في الحديقة في الخامسة صباحاً. فلما دق جرس الإنذار، فر الرجال.

ومع ذلك، يشعر البعض بأن السراويل ليست حلا عمليا للعنف ضد المرأة. تقول الناشطة النسوية الألمانية مارغريت ستوفوفسكي إنه في حين أن أي شيء يجعل النساء يشعرن بالأمان هو أمر جيد، إلا أنه نادرا ما يتم ارتكاب الاغتصاب في الشوارع من قبل مهاجم غير معروف للضحية.

كما تؤكد مبادرة برلين أن العنف المنزلي مشكلة أكثر انتشارا من الهجمات العشوائية: "من الضروري... تعزيز قدرة المرأة على هجر العلاقات التي يشوبها العنف، والارتقاء بمستوى الوعي العام".

في الواقع، يعتقد أن الغالبية العظمى من حالات الاغتصاب يرتكبها شخص معروف بالفعل لدى المرأة؛ مثل أن يكون من المدرسة أو الجامعة أو العمل - أو أحد أفراد الأسرة.

تعترف سيلز بأن السراويل القصيرة لا تحمي المرأة في جميع السيناريوهات التي قد يحدث فيها اغتصاب؛ ولكنها تقول إن جزءا من جاذبيتها هو أنها ببساطة تجعل من ترتديها تشعر بأنها أكثر أمانا.

وكتبت إحدى العملاء، وهي أنجا على فيسبوك: "بالطبع، فإن السراويل القصيرة لن تمنعك من التعرض للهجوم في المقام الأول؛ لكنك تشعرين بأنك أكثر أمانا بارتدائها، ففي أسوأ الظروف والأحوال، عندما يدرك المهاجم أنه لن يصل إلى مبتغاه بسرعة، فسوف يمضي إلى حال سبيله".

والحقيقة أن الحاجة إلى منع الاغتصاب جسديا بملابس واقية يمكن أن تعتبر في حد ذاتها هزيمة؛ لكن سيلز تعتقد أن اختراعها هو حل واقعي وعملي للعنف الجنسي ضد النساء.