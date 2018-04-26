تهريب خادمات يطرد سفير الفلبين من دولة الكويت

هسبريس ـ مُتابعة

طلبت الكويت من السفير الفلبيني ريناتو أوفيلا مغادرة أراضيها في مدة أقصاها أسبوع . وقررت الكويت أيضا استدعاء سفيرها في الفلبين صالح أحمد الثويخ للتشاور.

واحتجت الكويت بشأن تدخل السفارة الفلبينية لتهريب عمال فلبينيين يعملون في المنازل، واستدعت السفير الفلبيني أوفيلا لطلب تفسير، وألقت القبض على اثنين من العاملين في السفارة لهم صلة بتهريب الخادمات.

وكان وزير الخارجية الفلبيني، آلان بيتر كايتانو، قال إن بلاده قدمت اعتذارا رسميا للكويت بشأن أفعال اعتبرتها انتهاكا لسيادتها.

وكان السفير أوفيلا أقر بوجود فريق "تدخل سريع" فلبيني يقوم بتهريب العمالة المنزلية من منازل المواطنين الكويتيين في مركبات تحمل لوحات دبلوماسية.