24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:07
|06:41
|13:30
|17:07
|20:11
|21:32
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مناورات جوية في سماء المغرب
- ساجد والانفتاح على سنغافورة
- بنيس وتطورات ملف الصحراء
- رصيف الصحافة: مشروع بـ250 مليارا في العاصمة يغضب الملك
- بلخياط .. السياسة والحليب
خبير يوجه "العيطة" نحو الانتشار .. حجيب: الشيخة واجهت الاستعمار (5.00)
- بنكيران: حملة مقاطعة منتجات الحليب المغربي "خيانة للوطن" - (382)
- أخنوش: "مقاطعة الحليب" تضر بمصدر رزق ملايين الفلاحين المغاربة - (288)
- بلخياط: حملة مقاطعة الحليب "سياسية" .. والكنبوري يتهم "البيجيدي" - (147)
- سنطرال وحملة المقاطعة - (111)
- تدخل روسي في "الوقت الميت" يؤجل التصويت على قرار الصحراء - (103)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السلطنة تحتضن جوائز "أوسكار الإعلام العربي"
أعلن المركز العربي للإعلام السياحي أن مدينة صلاله بسلطنة عمان ستحتضن حفل تكريم الفائزين بجوائز أوسكار الاعلام السياحي العربي لعام 2018.
وقال مسؤولون في المركز ، خلال مشاركتهم في سوق السفر العربي بدبي اليوم الأربعاء ، إن الاختيار وقع على مدينة صلاله لتحتضن حفل الجوائز وتكريم شخصية العام التراثية الأميرة دانا فراس سفيرة منظمة الأمم المتحدة للتربية، والعلم، والثقافة (اليونسكو) للنوايا الحسنة، ورئيسة الجمعية الوطنية للحفاظ على البترا بالأردن.
وقال الدكتور سلطان اليحيائي رئيس المركز إن حفل التكريم سيقام خلال شهر غشت المقبل، وسيتم خلاله تكريم 32 شخصية إعلامية وهيئة عربية سياحية فازت بجوائز الإعلام السياحي، من خلال التصويت الالكتروني الذي شارك فيه 1.5 مليون مصوت من مختلف أنحاء العالم.
وكان المركز قد أعلن أسماء الفائزين في معرض بورصة برلين السياحي الشهر الماضي، وذهبت الجوائز إلى شخصيات بارزة في صناعة السياحة من مختلف الدول العربية، وكان النصيب الأكبر لمصر وسلطنة عمان والسعودية والمغرب والإمارات والأردن .
ومن بين الفائزين طالب الرفاعي الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية الذي فاز بلقب بشخصية العام السياحية والشيخ سالم بن عوفيت الشنفري أفضل شخصية حكومية داعمة للسياحة العربية، والشيخ سالم بن أحمد الغزالي أفضل مستثمر داعم للسياحة العربية، وفازت وزارة السياحة العمانية كأفضل هيئة سياحية تحقق نموا في قطاع السياحة.