24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0706:4113:3017:0720:1121:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. "المستهلك" تعيد فتح نقاش "فساد أضاحي العيد" (5.00)

  2. حقوقيون يطالبون بافتحاص وكالة طنجة المتوسط (5.00)

  3. بؤس الخطاب (5.00)

  4. آلاف التوقيعات لتدريس أطفال مغاربة بثغر مليلية (5.00)

  5. خبير يوجه "العيطة" نحو الانتشار .. حجيب: الشيخة واجهت الاستعمار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | السلطنة تحتضن جوائز "أوسكار الإعلام العربي"

السلطنة تحتضن جوائز "أوسكار الإعلام العربي"

السلطنة تحتضن جوائز "أوسكار الإعلام العربي"
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 26 أبريل 2018 - 07:42

أعلن المركز العربي للإعلام السياحي أن مدينة صلاله بسلطنة عمان ستحتضن حفل تكريم الفائزين بجوائز أوسكار الاعلام السياحي العربي لعام 2018.

وقال مسؤولون في المركز ، خلال مشاركتهم في سوق السفر العربي بدبي اليوم الأربعاء ، إن الاختيار وقع على مدينة صلاله لتحتضن حفل الجوائز وتكريم شخصية العام التراثية الأميرة دانا فراس سفيرة منظمة الأمم المتحدة للتربية، والعلم، والثقافة (اليونسكو) للنوايا الحسنة، ورئيسة الجمعية الوطنية للحفاظ على البترا بالأردن.

وقال الدكتور سلطان اليحيائي رئيس المركز إن حفل التكريم سيقام خلال شهر غشت المقبل، وسيتم خلاله تكريم 32 شخصية إعلامية وهيئة عربية سياحية فازت بجوائز الإعلام السياحي، من خلال التصويت الالكتروني الذي شارك فيه 1.5 مليون مصوت من مختلف أنحاء العالم.

وكان المركز قد أعلن أسماء الفائزين في معرض بورصة برلين السياحي الشهر الماضي، وذهبت الجوائز إلى شخصيات بارزة في صناعة السياحة من مختلف الدول العربية، وكان النصيب الأكبر لمصر وسلطنة عمان والسعودية والمغرب والإمارات والأردن .

ومن بين الفائزين طالب الرفاعي الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية الذي فاز بلقب بشخصية العام السياحية والشيخ سالم بن عوفيت الشنفري أفضل شخصية حكومية داعمة للسياحة العربية، والشيخ سالم بن أحمد الغزالي أفضل مستثمر داعم للسياحة العربية، وفازت وزارة السياحة العمانية كأفضل هيئة سياحية تحقق نموا في قطاع السياحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.