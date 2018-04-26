السلطنة تحتضن جوائز "أوسكار الإعلام العربي"

هسبريس - د.ب.أ

أعلن المركز العربي للإعلام السياحي أن مدينة صلاله بسلطنة عمان ستحتضن حفل تكريم الفائزين بجوائز أوسكار الاعلام السياحي العربي لعام 2018.

وقال مسؤولون في المركز ، خلال مشاركتهم في سوق السفر العربي بدبي اليوم الأربعاء ، إن الاختيار وقع على مدينة صلاله لتحتضن حفل الجوائز وتكريم شخصية العام التراثية الأميرة دانا فراس سفيرة منظمة الأمم المتحدة للتربية، والعلم، والثقافة (اليونسكو) للنوايا الحسنة، ورئيسة الجمعية الوطنية للحفاظ على البترا بالأردن.

وقال الدكتور سلطان اليحيائي رئيس المركز إن حفل التكريم سيقام خلال شهر غشت المقبل، وسيتم خلاله تكريم 32 شخصية إعلامية وهيئة عربية سياحية فازت بجوائز الإعلام السياحي، من خلال التصويت الالكتروني الذي شارك فيه 1.5 مليون مصوت من مختلف أنحاء العالم.

وكان المركز قد أعلن أسماء الفائزين في معرض بورصة برلين السياحي الشهر الماضي، وذهبت الجوائز إلى شخصيات بارزة في صناعة السياحة من مختلف الدول العربية، وكان النصيب الأكبر لمصر وسلطنة عمان والسعودية والمغرب والإمارات والأردن .

ومن بين الفائزين طالب الرفاعي الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية الذي فاز بلقب بشخصية العام السياحية والشيخ سالم بن عوفيت الشنفري أفضل شخصية حكومية داعمة للسياحة العربية، والشيخ سالم بن أحمد الغزالي أفضل مستثمر داعم للسياحة العربية، وفازت وزارة السياحة العمانية كأفضل هيئة سياحية تحقق نموا في قطاع السياحة.